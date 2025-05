Arezzo, 27 maggio 2025 – Presentazione del libro “Gli amici eletti” di Lucrezia Lombardo

Giovedì 29 maggio 2025, alle ore 17:30, presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, si terrà la presentazione del libro “Gli amici eletti” di Lucrezia Lombardo, pubblicato da Capire Edizioni nella collana “I Passatori” e curato da Davide Rondoni. L’evento è organizzato dall’Associazione degli Scrittori Aretini “Tagete”. A dialogare con l’autrice sarà Luciana Faltoni, presidente dell’Associazione.

Gli amici eletti è una raccolta poetica intensa, in cui si intrecciano riflessione filosofica, tensione spirituale e forza visionaria. La poesia di Lucrezia Lombardo si muove tra sogno e realtà, tra fragilità umana e ricerca del senso. I suoi versi indagano il dolore, la memoria, l’infanzia, ma anche l’amicizia come rifugio e possibilità di salvezza. Le sue parole, essenziali e incisive, rivelano un pensiero che non rinuncia mai alla verità, pur attraversando il mistero. Nelle sue poesie si avverte una spiritualità laica, radicata nella natura e nelle esperienze quotidiane, capace di evocare ciò che sfugge alle definizioni. L’Autrice, docente di filosofia, saggista e poeta, ha pubblicato oltre venti opere e ha ricevuto importanti riconoscimenti in ambito letterario e accademico. La sua scrittura coniuga pensiero e lirismo, intuizione e rigore e ben si inserisce nel panorama della poesia contemporanea.

L’ingresso è libero.