Arezzo, 27 maggio 2025 – Tanti appuntamenti con la biblioteca Ginestra di Montevarchi. Sabato 1 giugno, ore 16.30 SAVE THE DATE!

Palazzo del Podestà, Piazza Varchi 8 - Montevarchi (AR)

MASSIMO POLIDORO

presenta

Una vita ben spesa (Mondadori, 2025)

L’eccellenza non è frutto di perfezione, ma di perseveranza, curiosità e continua ricerca.

Il noto divulgatore scientifico ci accompagna in un viaggio fatto di storie, curiosità e esercizi pratici e sulle orme di Leonardo, Darwin, Einstein e altri visionari, ci spiega che cos'è il metodo scientifico e come usarlo per leggere la realtà in modo nuovo.

Un’occasione unica per dialogare e riflettere insieme sul valore del dubbio e della conoscenza.

Saluti di

Silvia Chiassai Martini, Sindaco di Montevarchi

Giacomo Brandi, Assessore alla Cultura del Comune di Montevarchi

Dialogano con l'autore

Gabriele Grazi, Libreria Feltrinelli Arezzo

Daniela Monreale, coordinatrice di Aperibook, circolo di lettura della biblioteca

Massimo Polidoro è giornalista, scrittore, divulgatore scientifico e blogger.

Da sempre interessato allo studio delle pseudoscienze e delle credenze umane, ha partecipato con Piero Angela alla fondazione del CICAP - Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale.

Autore di oltre 60 libri, insegna al Politecnico di Milano e all’Università di Padova, è stato Visiting Associate all’Università di Harvard ed tiene conferenze in tutto il mondo.

Tra le sue pubblicazioni Io, Leonardo da Vinci : vita segreta di un genio ribelle (2019); Atlante dei luoghi misteriosi dell'antichità (2020); Geniale (2022); La scienza dell’incredibile (2023); Sherlock Holmes e l'arte del ragionamento (2024); La meraviglia del tutto (con P. Angela, 2024).

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti disponibili.

GRUPPO DI LETTURA "APERIBOOK MONTEVARCHI"

Questo testo viene mostrato quando l'immagine è bloccata

venerdì 30 maggio, ore 17.30

Sala Storie d'Oggi (piano terra)

APERIBOOK

Cos'è?

Il circolo di lettura che si ritrova ogni mese presso la Biblioteca Comunale "Ginestra Fabbrica della Conoscenza" curato da Daniela Monreale.

La scelta del libro avverrà selezionando nel gruppo un libro fra tre proposti: un classico, un romanzo di narrativa di genere e un libro pubblicato dal 1950 in poi.

Il libro di questo mese vi invitiamo a leggere

Il Gattopardo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa – 1958

Con lo sbarco dei Mille a Marsala, le forze della rivoluzione annunciano la fine di un’epoca e sconvolgono gli equilibri che da sempre governano l’isola. È in questo teatro di eventi che si profila la figura statuaria del principe Fabrizio Salina, capofamiglia di una delle principali casate della più alta aristocrazia siciliana, che al tramonto del regno borbonico oppone un leonino rifiuto, ergendosi come spartiacque tra il vecchio mondo e il nuovo. Ma la storia avanza inesorabile. Persino il nipote prediletto del principe, Tancredi, partecipa alla campagna militare tra le file delle camicie rosse, e con la vittoria dei piemontesi il nuovo ceto borghese acquista per la prima volta un rilievo considerevole. Nel tentativo di tenere in piedi la reputazione e il potere della sua famiglia, il principe si troverà a dover incrociare il destino dei Salina con quello della bellissima borghese Angelica. Un romanzo lirico e critico insieme, dalle cui pagine emergono personaggi maestosi e indimenticabili, che della Sicilia offrono un’immagine viva, animata da uno spirito alacre, modernissimo e quindi, in un fortunato cortocircuito, antichissimo. Inizialmente rifiutato e pubblicato solo un anno e mezzo dopo la morte dell’autore, Il Gattopardo fu subito riconosciuto come una delle massime opere letterarie dei nostri tempi e vinse il premio Strega.

Per maggiori informazioni seguite Aperibook Montevarchi su Instagram e Facebook

o contattate la curatrice scrivendo a Il sistema antispam (Libraesva ESG) ha rilevato un possibile tentativo di phishing dal link "customer24792.musvc2.net" [email protected]

CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI

Dal 23 maggio 2025 fino ai primi mesi del 2027 partiranno moltissimi corsi, incontri ed eventi formativi per i cittadini maggiorenni nelle biblioteche della Rete documentaria Aretina, completamente gratuiti, grazie ad un progetto aretino finanziato da Regione Toscana e dal Fondo Sociale Europeo (FSE) denominato SCIRE 2025/2027 Incontri, dibattiti e corsi di formazione nelle biblioteche e archivi aretini.

Scoprite tutte le informazioni sui corsi, sedi, date e orari e locandine di riferimento per ogni corso nella pagina dedicata del sito web della Rete Documentaria Aretina

Troverete corsi di lingua, corsi sul benessere, sulla cittadinanza attiva, sulle fake news, sull'apprendimento digitale e tanto altro ancora.

In particolare la nostra Biblioteca Comunale di Montevarchi ospiterà a partire da ottobre 2025 incontri e corsi sull’avvicinamento alla tecnologia, le necessarie competenze digitali e intelligenza artificiale, pari opportunità, l’importanza del cibo locale rispetto a quello globale ma anche cicli di incontri sulla gioia dello scrivere e leggere e sulla condivisone della narrazione personale e delle tecniche del lavoro a maglia.

Le iscrizioni aprono circa un mese prima dell'avvio del corso e terminano 10 giorni prima della partenza effettiva. Per tenervi aggiornati su elenco e calendario dei corsi potete consultate le pagine web dedicate sul portale della Rete Documentaria Aretina.

I corsi sono suddivisi per 5 macro aree di interesse/argomento attraverso banner cliccabili.