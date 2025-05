Arezzo, 27 maggio 2025 – Quadri d’autore venerdì 30 maggio al Teatro Comunale di Cavriglia alle ore 21.15

Si conclude venerdì 30 maggio, alle ore 21.30, la rassegna “Primavera a teatro”, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori al Teatro Comunale di Cavriglia. Una serie di eventi teatrali e musicali che per due mesi, con crescente successo, ha proposto spettacoli di teatro civile e compagnie amatoriali di grande qualità: suggerimenti - alcuni di rilievo nazionale e internazionale - che provenivano tutti dal territorio valdarnese.

A chiudere la manifestazione è chiamata la compagnia Diesis Teatrango che propone un interessante lavoro dal suo Laboratorio Permanente di Teatro Sociale, “Quadri D’Attore”, un itinerario di scene e quadri viventi costruiti da attori e attrici dai titoli suggestivi: Caino e Abele, In principio, Questua, Medusa, La dea dell’amore, Il filo della vita...

Un laboratorio-spettacolo che, su progetto drammaturgico e scenico di Piero Cherici e Barbara Petrucci, trae i suoi contenuti da parole e suggestioni tramandate da sapienze antiche, miti, scritture sacre, archetipi, opere figurative.

Al termine dell’itinerario, l’incontro con il pubblico potrà essere occasione per creare, come laboratorio, un contesto di partecipazione e condivisione con "i linguaggi e il gioco teatrali", insieme agli attori e alle attrici.

Con Roberta Brocci, Samantha Bucchi, Massimo Currò, Elisa Fini, Daniele Gonnelli, Alessandro Grassi,

Manuel Loscalzo, Chiara Melani, Irina Mirzoeva, Simone Pasquini,

Lucia Romoli, Andrea Roselletti, Simonetta Testi.

Con la partecipazione di Andrea Dionisi, danzatore.

Progetto sonoro di Stefan Roslmair.

Collaborazione artistica: Filippo Mugnai, Alvaro Elias Rodriguez.

Direzione artistica: Piero Cherici, Barbara Petrucci

Il Laboratorio Permanente di Teatro Sociale è attualmente un progetto di ricerca, formazione, creazione artistica composto da molteplici attività che nasce nel 2006 come Laboratorio formativo di teatro integrato per sperimentare e favorire pratiche e metodologie inclusive rivolte a persone con disabilità e/o fragilità psicofisiche, attori, educatori, studenti, cittadini in genere.