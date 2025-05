Arezzo, 27 maggio 2025 – "Cosa vuol dire fare l'uomo?"

Mica Macho al Teatro Virginian di Arezzo Mercoledì 28 Maggio

"«Fai l’uomo!», lo sentiamo dire tantissime volte. In famiglia, tra amici, nei film, nelle canzoni. Ma cosa vuol dire esattamente? Chi decide come si fa l’uomo? E soprattutto, è davvero così importante? Oggi esiste un solo maschile possibile: una specie di gabbia dorata in cui veniamo costretti fin da piccoli, fatta di diritti e doveri, o meglio, di privilegi e catene." Sarà questo il tema dell'incontro in programma Mercoledì 28 Maggio alle 18,30 al Teatro Virginian di Arezzo con il collettivo MICA MACHO che presenterà per la prima volta in città il libro "Cosa vuol dire fare l'uomo?": una guida corale per ridefinire il maschile.

L'iniziativa è ad ingresso libero e promossa da La Filostoccola, Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo e collettivo transfemminista Collettivae: Giorgio Castagna dialogherà con Gabriele Guadagna sull'esperienza di autocoscienza maschile portata avanti dal gruppo Mica Macho, ma anche su stereotipi, luoghi comuni e "dogmi" legati all'identità maschile, insieme a tutto il pubblico presente.

In loco saranno disponibili copie del libro “Cosa vuol dire fare l'uomo?” grazie alla collaborazione con La Feltrinelli Point di Arezzo.

Mica Macho è una community, uno spazio aperto per ripensare il maschile, una voce che rappresenta gli uomini che sono stanchi della virilità machista e che vogliono vivere modi nuovi e diversi di essere maschi.