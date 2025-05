Tonelli, Pievani e Mancuso ad Arezzo

Arezzo, 28 maggio 2025 – E’ in arrivo il gran finale di stagione di Arezzo Science Lab a cura dei Direttori Lorenzo e Gabriele Grazi. Giugno sarà il mese di un trittico d’eccezione: il 3 giugno sarà ad Arezzo alle 21 al Teatro Petrarca Guido Tonelli con una conferenza dal titolo “L’Eleganza del vuoto, di cosa è fatto l’Universo”. Un racconto che sfida le nostre certezze e apre nuove domande su ciò che siamo e da dove veniamo. Il vuoto non è assenza, ma una presenza sottile e potente, un mare invisibile di possibilità. Questo è un viaggio alla scoperta del più grande paradosso della scienza. «Forse proprio lì, nel cuore del vuoto, si nasconde il segreto dell’universo.» Tonelli è il padre della scoperta del Bosone di Higgs al Cern di Ginevra, Medaglia d’Oro del Presidente della Repubblica per meriti scientifici.

Il 5 giugno sempre al Teatro Petrarca alle 21 sarà invece la volta di Telmo Pievani, filosofo della scienza pluripremiato a livello internazionale e uno dei più importanti divulgatori scientifici italiani. Pievani porterà una lezione dal titolo “Tutti i mondi possibili”.

Nel 1976, una giovane studentessa di ingegneria di Princeton è a Madrid in vacanza. Legge “La biblioteca di Babele” di Jorge Luis Borges e ha un’illuminazione. Immagina quegli scaffali sterminati e si immedesima nel destino del bibliotecario che si aggira disperato alla ricerca del libro dei libri, quello che contiene le risposte ai misteri fondamentali della vita. Prima di lei, John Maynard Smith aveva fantasticato sull’esistenza di un’analoga libreria: piena non di libri, ma di proteine. Più di recente, alcuni biologi hanno ricostruito lo spazio combinatorio ideale – il morfospazio – di tutti gli animali e di tutte le piante possibili. Questo è il racconto di queste avventure intellettuali e degli sviluppi nei mondi delle scienze.

L’11 giugno ci sarà il gran finale di Arezzo Science Lab affidato a Stefano Mancuso: all’Auditorium del Centro Affari alle ore 21. Stefano Mancuso è uno scienziato neurobiologo vegetale di fama planetaria, inserito dal New Yorker tra le personalità in grado di cambiare il mondo. Con la sua lezione “La Versione degli Alberi” ci spiegherà come funziona l’intelligenza delle piante. Per migliorare la nostra vita non possiamo fare a meno di ispirarci alle piante. Perché le piante sono organismi sociali sofisticati ed evoluti che offrono la soluzione a molti problemi tecnologici, e sono anche molto più resistenti degli animali. Le piante hanno straordinarie capacità di adattamento, possono vivere in ambienti estremi, si mimetizzano per sfuggire ai predatori, si muovono senza consumare energia, producono molecole chimiche con cui manipolare il comportamento degli animali (e degli umani). Vere e proprie reti viventi, le piante sono organismi costruiti su un modello totalmente diverso dal nostro.

Arezzo Science Lab è un progetto con il Patrocinio della Fondazione Guido d’Arezzo, della Biblioteca e del Comune di Arezzo. Per ogni informazione e prenotazione è possibile scrivere ad [email protected] o whatsapp: 3479251722 o alla Libreria Feltrinelli.