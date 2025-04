A Borgo San Lorenzo torna Fiorinifera: la mostra mercato di piante e fiori

Firenze, 9 aprile 2025 – Borgo San Lorenzo torna ad ospitare, per la sua dodicesima edizione, la famosissima Fiorinfiera: la Mostra - Mercato di Piante e Fiori che, dopo i successi delle scorse edizioni, prenderà il via la mattina di venerdì 11 aprile fino a domenica 13 aprile (con l’eccezione delle vie del centro storico, cui restano dedicati solo il sabato e la domenica).

La manifestazione raccoglierà circa sessanta espositori del settore che animeranno l’area verde dei giardini di Piazza Dante, trasformando così Borgo San Lorenzo in un vero e proprio grande giardino all’aperto: un’attrazione irripetibile per gli amanti del florovivaismo, dell’orticoltura e del giardinaggio. I giardini ospiteranno inoltre anche una ventina di aziende agricole del territorio che proporranno i sapori della stagione primaverile, freschi per gustarli sulla propria tavola.

Il tratto di Piazza davanti al municipio ospiterà, come Via Bandini, un colorato e vivo mercatino, e si potrà mangiare grazie ad alcuni invitanti espositori che offriranno street food. Da sabato il centro storico sarà quindi teatro di esposizioni, laboratori e installazioni, in una sorta di percorso che condurrà fino alle aiuole dei giardini di Borgo San Lorenzo che accoglieranno piante e fiori di ogni tipo, dalle tipicità stagionali alle piante da ornamento, dai sempreverdi fino agli agrumi ed alle attrezzature da giardino e per l’orto.

In centro, Via Mazzini ospiterà “Artisti en plain air” con un ritrovo di pittori all’opera per due giorni, oltre ad inaugurare un coloratissimo allestimento che farà da fil rouge per il periodo primaverile ed estivo; Corso Matteotti sarà invece sede di “ArtigianArte” mercatino dell’Artigianato e dei prodotti agroalimentari; Piazza Cavour, nella giornata di sabato 12 ospiterà un laboratorio di fiori di carta. Inoltre tante attività commerciali del centro e delle aree interessate dalla manifestazione, oltre a dedicare le proprie vetrine ai fiori ed alla natura, offriranno particolari servizi, menu o prodotti dedicati al tema floreale, dei colori e dei profumi.

“Ad aprile torna Fiorinfiera, un evento che negli ultimi anni ha caratterizzato l’inizio di primavera a Borgo San Lorenzo – afferma il Sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli – valorizzando con piante, fiori e colori i giardini di Piazza Dante e coinvolgendo anche il Centro Storico. Quest’anno ancora di più perche speriamo possa segnare un periodo di ripresa e la fine di un periodo difficile per il nostro paese e l’intero territorio mugellano, segnando un ritorno alla normalità dopo tutto quanto accaduto nell’ultimo periodo con i danni ed i disagi del maltempo. Per questo – continua – voglio ringraziare gli organizzatori ed anche i commercianti del Centro Commerciale Naturale che nei giorni di Fiorinfiera proporranno numerosi eventi ricreativi e di promozione del nostro territorio”.

Quest’anno molto stretto anche il rapporto con l’Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo che nella mattinata di giovedì 10 vedrà un suggestivo prologo con le classi 4° impegnate nel consueto appuntamento con “Giò Madonnari”, nel tratto di Piazza Dante antistante al Comune, che con gessetti riprodurranno quadri su asfalto a tema floreale, i cui bozzetti, e le foto della manifestazione andranno nei giorni seguenti a colorare ulteriormente le vetrine del centro storico.

Mentre venerdì pomeriggio, verso le 17.15, le scalinate di Piazza Dante faranno da palco naturale per i ragazzi delle quinte che allieteranno con i loro canti coloro che si recano in paese, con una esibizione suggestiva. La Biblioteca di Borgo San Lorenzo, si calerà nell’evento con la consegna, durante l’evento, dei regali di “Bibliogadget” a coloro che leggono di più ed uno scaffale tematico con libri sui temi dei fiori, piante, natura, botanica e giardinaggio, in esposizione per tutta la settimana della manifestazione.

Le collaborazioni e le attività collaterali, molto apprezzate sia da espositori che da visitatori provenienti anche da fuori regione, fanno di ‘Fiorinfiera’ uno degli appuntamenti principali della primavera mugellana.