Una primavera con tanti eventi. Il calendario

Cultura, folclore, tradizione. Presentato il cartellone ufficiale degli eventi 2025 a Montecarlo. Il 12 aprile a San Giuseppe alle 15.30, "Famiglie in bici" presenta il primo memorial Ferdinando Di Galante, categoria Giovanissimi, mentre Esordienti e Allievi saranno di scena il giorno dopo. Il 21 aprile Pasquetta a Montecarlo a cura della Pro Loco, con possibilità di ammirare, meteo permettendo, luoghi famosi del borgo. Il 27 aprile fiera di primavera, il Primo Maggio il tradizionale concerto e il 3 maggio "Corri con Paolo", marcia podistica non competitiva in ricordo di un giovane scomparso prematuramente. Il 10 maggio festa tradizionale dei Donatori di Sangue. Domenica 11 maggio spazio alla prevenzione, al polo di località Fornace, sede dell’Arciconfraternita, giornate della salute dalle 8 alle 12, con visite gratuite. Il 17 e 18 maggio via Vinaria, le fattorie aprono al pubblico. Il 24 e 25 maggio, ritorno al Medioevo, a cura del locale Gruppo storico. Dal 9 giugno al 12 settembre, al campo sportivo, Summer Cup. Il 27 e 28 giugno al via la rassegna "Serate in...chiostro", teatro sotto le stelle all’istituto Pellegrini Carmignani. Sabato 5 luglio altro evento clou, la tavolata per le vie del paese della Misericordia, record di 600 persone negli anni passati, da un’idea dell’ex Governatore Mario Davini. Dall’11 luglio al 9 agosto, "Musica in convento" all’Istituto Pellegrini Carmignani. Il 24 agosto fiera degli uccelli canori e poi, la manifestazione più amata. Dal 28 agosto all’8 settembre, 57^ edizione della festa del vino. Il 21 settembre fiera dell’apicoltura. Il 27 settembre festa del donatore, gruppo Fratres di San Salvatore. Poi festa del cioccolato a ottobre e Sapori d’autunno a novembre.

Massimo Stefanini