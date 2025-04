Anche la Primavera arriva a Serravalle

EMPOLI Arrivata la Primavera a Empoli è tutto pronto per la nuova stagione targata Jump Live al Parco di Serravalle. Da domani a domenica, infatti, andrà in scena la prima iniziativa organizzata dall’associazione empolese in collaborazione con Food Festival e cooperativa sociale Sintesi Minerva, patrocinata dal Comune di Empoli. Si tratta dello “Street food“, quattro giorni all’insegna di buon cibo, divertimento e golose specialità. Un viaggio ‘intorno al mondo’ del gusto, con gli stand che apriranno ogni giorno alle 17, mentre sabato e domenica saranno aperti anche a pranzo. L’ingresso è libero e si potrà assaggiare dalla frittura di pesce alla paella, dalle bombette di Alberobello alle specialità toscane e agli hamburger di vera Angus, dagli arrosticini di pecora alle olive all’ascolana e cremini, senza dimenticare la parte dolce con cannoli, arancini e cassate siciliane. Ma non ci saranno solo piatti italiani, ma anche internazionali con specialità giapponesi, thailandesi e messicane. E dopo cena il divertimento proseguirà tra musica e un pizzico di magia. Domani sera alle 21 si parte con Max Cioni dj set, mentre venerdì alla stessa ora in consolle ci sarà Gina DJ Jump Live e sabato toccherà a David Togni dj. Infine, domenica doppio divertimento con la magia di Tommago alle 17 e la musica di Camilla Selmi dj alle 21.