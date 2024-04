25 aprile, cosa fare in Toscana: dallo sci allo shopping ai musei gratis

Firenze, 25 aprile 2024 – La Toscana festeggia il 25 aprile, festa della Liberazione, e accanto alle celebrazioni legate al vero e profondo significato della giornata ci sono comunque tante possibilità per passare la festa all’aperto, meteo permettendo.

Aperto ma non solo: ci sono anche supermercati e centri commerciali aperti, non tutti, ma qualcuno sì. Da ricordare che il 25 aprile alle 10 apre alla Fortezza da Basso di Firenze “Mida 2024”, la mostra dell’artigianato.

Per gli amanti della neve, una insperata apertura degli impianti: a Zum Zeri si scia, così come all’Abetone. E non mancano sagre e mercatini: la guida a questo link.

C’è poi la cultura con alcuni musei che saranno aperti: tra i più importanti, Uffizi, Palazzo Pitti e Boboli ma anche la Galleria dell’Accademia, tutti a ingresso gratuito. A Prato aperti il Centro Pecci e il Museo del Tessuto.

Ecco un elenco pubblicato dal ministero della Cultura:

FIRENZE

MAF Museo archeologico nazionale di Firenze piazza S.S. Annunziata, 9b - 50122 Firenze (FI) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile, 1° maggio ore 8.30-14

Museo di San Marco Piazza San Marco, 3 50121 Firenze lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile, 1° maggio ore 8.15-13.5

Cenacolo di Sant'Apollonia Via XXVII Aprile 1, 50129 Firenze lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile, 1° maggio ore 8.15-13.50 Cenacolo di Andrea del Sarto via di San Salvi, 16 - 50135 Firenze (FI) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile, 1° maggio ore 8.15-13.50 Chiostro dello Scalzo Via Cavour 69, 50123 Firenze lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile, 1° maggio ore 8.15-13.50 Parco di Villa il Ventaglio via Giovanni Aldini, 10/12 - 50131 Firenze (FI) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile, 1° maggio ore 8.15-18.30

Giardino della Villa medicea di Castello Via di Castello, 47 50141 Firenze lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile, 1° maggio ore 8.30 - 18.30 (ultimo ingresso 18.00) Villa medicea della Petraia Via della Petraia, 40 50141 Firenze lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile, 1° maggio Giardino e Parco ore 8.30 – 18.30 (ultimo ingresso 17.30) Villa ingresso ore 9.30, 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 con visite accompagnate fino a un massimo di 25 persone. Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio via Ponti Medicei, 7 - 50050 Cerreto Guidi (FI) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile, 1° maggio ore 8.30 - 17.30 (ultimo ingresso 17.00)

AREZZO Basilica di San Francesco piazza San Francesco, 1 - 52100 Arezzo (AR) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile, 1° maggio ore 9.00 - 19.00 (Interruzione dalle ore 10.30 alle 11.00 per svolgimento della funzione religiosa) Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano via Margaritone, 10 - 52100 Arezzo (AR) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile ore 9.00-19.30 1° maggio 14.30-19.30

Museo di Casa Vasari via XX settembre, 55 - 52100 Arezzo (AR) martedì 25 aprile e 1° maggio ore 9.00 - 13.30 (ultimo ingresso 12.20) lunedì 24 aprile ore 9.00 - 19.30 (ultimo ingresso 18.35) Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna Via San Lorentino, 8 52100 Arezzo lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile e 1° maggio, ore 8.30-13.30, ultimo ingresso ore 12.30

Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere - Palazzo Taglieschi piazza Mameli, s.n.c. - 52031 Anghiari (AR) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile e 1° maggio ore 10.00- 14.00 Cortona (AR) Area Archeologica del Sodo e Tomba di Camucia Loc. Sodo di Cortona 52044 Cortona (AR) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile (a pagamento) e 1° maggio ore 10-19 Abbazia di S. Salvatore a Soffena Via di Soffena, 2 Castelfranco Piandiscò, 52020 (AR) martedì 25 aprile 9.15-13.45

GROSSETO Area Archeologica di Roselle Via dei Ruderi, 46 58040 Roselle (GR) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile ore 9.45-18.45 (ultimo ingresso ore 18) 1° maggio 8.15-19.45 (ultimo ingresso ore 19.00)

Area archeologica di Vetulonia vie Case di Siena, s.n.c. - 58043 Castiglione della Pescaia (GR) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile e 1° maggio ore 9.45-13.00 Costa Murata | ore 14.30-18.30 Tomba della Pietrera Museo Archeologico Nazionale ed Area Archeologica di Cosa via delle Ginestre, s.n.c. - 58015 Orbetello (GR) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile e 1° maggio ore 9.45-18.45 (ultimo ingresso ore 18)

LIVORNO Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini piazzale Napoleone, 1-3 - 57037 Portoferraio (LI) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile e 1° maggio ore 9-13.30

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino via di San Martino - 57037 Portoferraio (LI) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile e 1° maggio 9-13.30 Museo Archeologico Nazionale di Castiglioncello Via del Museo, 8 57016 Castiglioncello, Rosignano Marittimo (LI) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile e 1° maggio 10-13

LUCCA

Museo nazionale di Villa Guinigi via della Quarquonia s.n.c. - 55100 Lucca (LU) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile e 1° maggio 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18.30) Museo nazionale di Palazzo Mansi via Galli Tassi, 43 - 55100 Lucca (LU)​ lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile e 1° maggio ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18.30)

PISA

Museo nazionale di San Matteo piazza S. Matteo In Soarta - 56126 Pisa (PI) martedì 25 aprile e 1° maggio 9-13.30, visita guidata gratuita ore 11 lunedì 24 aprile ore 9-18, visite gratuite ore 11 e 15

Museo Nazionale di Palazzo Reale Lungarno Pacinotti, 46 – Pisa martedì 25 aprile e 1° maggio 9-13.30, visita guidata gratuita ore 11 lunedì 24 aprile ore 9-13.30, visite gratuite ore 11 Museo delle navi antiche di Pisa Arsenali Medicei, Lungarno Ranieri Simonelli 16, 56126 Pisa PI lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile (ingresso a pagamento) e 1° maggio ore 10.30-18.30

Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci via Roma, 79 - 56011 Calci (PI) martedì 25 aprile e 1° maggio ingresso esclusivamente con visite accompagnate ore 9 - 10 - 11.30 - 12.30 lunedì 24 aprile ingresso ore 9-10-11.30-12.30-14-15.30-17-18 con visite accompagnate

PISTOIA

Pistoia - Fortezza di Santa Barbara Piazza della Resistenza 51100 – Pistoia lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile e 1° maggio ore 8.30 -13.30 Oratorio di San Desiderio Via Laudesi, 53 51100 Pistoia lunedì 24 aprile, martedì 25 e 1° maggio solo su prenotazione Ex Chiesa del Tau Corso Silvano Fedi 28, cap. 51100, Pistoia lunedì 24 aprile, martedì 25 e 1° maggio solo su prenotazione

Museo nazionale di Casa Giusti viale Vincenzo Martini, 18 - 51015 Monsummano Terme (PT) lunedì 24 aprile, martedì 25 aprile e 1° maggio esclusivamente con visite accompagnate dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

PRATO

Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta Piazza de' Medici,14 59016 Poggio a Caiano (PO) lunedì 24 aprile e 1° maggio (solo parco e appartamenti monumentali), martedì 25 aprile (parco, appartamenti monumentali e Museo della natura morta) PARCO ore 8.15 - 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30). Ingresso senza prenotazione. VILLA e appartamenti monumentali. Prenotazione obbligatoria, ingresso ogni ora con visite accompagnate dalle 8.30 alle 15.30. Non si effettua la visita delle ore 13.30. Area archeologica di Comeana (PO). Tumuli di Montefortini e Boschetti via Montefortini, 1 59015 Carmignano (PO) martedì 25 aprile e 1° maggio ore 8.30-13.00 | ore 13.30-17.00

SIENA

Museo Nazionale Etrusco di Chiusi. Necropoli di Poggio Renzo e Tomba del Colle via Porsenna, 93 - 53043 Chiusi (SI) martedì 25 aprile e 1° maggio ore 8.30 -13.50 (ultimo ingresso 13.20) lunedì 24 aprile ore 8.30-19.50 (ultimo ingresso 19.20)