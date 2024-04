Ponti 25 aprile e 1 maggio, la mappa dei centri commerciali aperti in Toscana

Firenze, 22 aprile 2024 – Trovare la cucina dei propri sogni o quel mobile per riorganizzare la cameretta dei ragazzi o rinnovare il guardaroba. Possibile quasi ovunque in Toscana nella giornata del 25 aprile, più difficile per il 1 maggio, festa dei lavoratori. Vediamo comunque dove sarà possibile fare shopping nelle due, prossime, festività.

Ikea

Chiusi il 1 maggio, i negozi toscani di Sesto Fiorentino (Firenze) e Pisa saranno aperti il 25 aprile. Il punto vendita di Firenze con orario 9-20, quello di Pisa 9.30-20.

I Gigli

Il centro commerciale i Gigli di Campi Bisenzio sarà chiuso il 1 maggio. Giovedì 25 aprile i negozi saranno invece aperti, con orario 9-21, Primark aperto dalle 9 alle 22 e ristoranti aperti dalle 9 alle 23.

Mondo Convenienza

I negozi Mondo Convenienza di Prato, Cascina e Grosseto saranno aperti giovedì 25 aprile, dalle 9.30 alle 20.30, e chiusi il 1 maggio.

The Mall

Per uno shopping di lusso è aperto, secondo l'orario consueto, quindi dalle 10 alle 19, l'outlet di The Mall, a Leccio (Reggello, Fi), sia il 25 aprile che il 1 maggio. Con l’occasione The Mall Firenze e l’event designer Vincenzo Dascanio celebrano la primavera con Popping Nature: lo speciale allestimento che trasforma gli spazi in un giardino di fiori stravaganti e fuori misura.

Barberino Designer outlet

Aperto sia il 25 aprile che il 1 maggio l’outlet di Barberino di Mugello. L’orario è dalle 10 alle 20.

Valdichiana Village

Anche un altro noto outlet della regione, quello in via Enzo Ferrari a Foiano della Chiana, sarà aperto sia il 25 aprile, sia il 1 maggio, con orario 10-20.

Parco Levante

Il centro commerciale situato in via Giovanni Gelati 10 a Livorno sarà aperto giovedì 25 aprile dalle 9 alle 21 e chiuso il 1 maggio.