25 aprile e 1 maggio, i supermercati aperti in Toscana

Firenze, 20 aprile 2024 - Si avvicinano la Festa della liberazione e il Primo maggio, ma anche nelle due festività non sarà preclusa la possibilità di fare la spesa. Uniche catene della grande distribuzione organizzata “chiuse per scelta” sono Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno, che terranno le saracinesche abbassate entrambi i giorni. Ecco la mappa delle aperture nella regione.

Esselunga

In Toscana mercoledì 1 maggio tutti i negozi Esselunga saranno chiusi. Giovedì 25 aprile, invece, i supermercati saranno aperti dalle 8 alle 20. Per ulteriori informazioni: www.esselunga.it.

Penny

Numerosi i supermercati della catena Penny che saranno aperti anche nella festa dei lavoratori. Per esempio, il negozio di Siena sarà aperto con orario spezzato sia il 25 aprile (8.30-13.30 e 16-20) sia il 1 maggio (8.30-13.00 e 15.30-19.30). Punti vendita aperti entrambi i giorni anche a Pisa, Prato e Arezzo, a Pistoia aperti solo la mattina, dalle 8.30 alle 13.00. Il negozio di San Giuliano Terme è, al contrario, chiuso sia il 25 aprile che il 1 maggio.

Lidl

I punti vendita Lidl saranno aperti a macchia di leopardo. Per verificare gli orari anche nelle giornate del 25 aprile e del 1 maggio, è possibile collegarsi a questo link: www.lidl.it/c/punti-vendita-e-orari/s10019838 o utilizzare l'app Lidl.

Carrefour

Aperti sia il 25 aprile che il 1 maggio gran parte dei supermercati Carrefour, soprattuto i Carrefour Express, sia nei centri storici che in periferia, quali per esempio su Firenze quelli di via Maragliano, via Coluccio Salutati e via Capo di Mondo. Per informazioni: www.carrefour.it o 800-650650.

Pam

Punti vendita aperti il 25 aprile per la catena Pam. Ad esempio quelli di Arezzo (via Calò) e Grosseto (via de Barberi), con orario 8-20, San Miniato (via Pestalozzi), nel pisano, dalle 8 alle 20.30, Pistoia (via Bure Vecchia Nord), dalle 8 alle 21. Per consultare gli orari del punto vendita più vicino: www.pampanorama.it/punti-vendita.