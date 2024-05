«Ieri Oggi Domani», la mostra di Remo Croci ad Arezzo

Arezzo, 4 maggio 2024 – La fiera Antiquaria di maggio con tante collateriali e novità. Da segnalare c’è la mostra di Remo Croci giornalista di Mediaset e appassionato di arte già protagonista il mese scorso di una mostra di pittura che si è svolta a Castiglion Fiorentino. In arrivo per il weekend di Antiquaria l’estemporanea di pittura presso l’hotel Vogue di Arezzo. «Vi aspetto sabato 4 maggio alle ore 18 all’Hotel Vogue ad Arezzo – dice il giornalista di Mediaset Remo Croci - per la mia Mostra estemporanea dal titolo «Ieri Oggi Domani» promossa in occasione della Fiera dell’Antiquariato». Remo Croci è artista in movimento, artista del mare, delle rive, degli approdi, delle mille simbologie che il mare rappresenta.

Il percorso artistico di Remo Croci attraversa non solo il mare ma anche l’astrattismo e le installazioni. Il centro emozionale è legato al mare, finanche nella ricerca dei materiali che il mare rilascia sulla spiaggia, che diventano nelle mani sapienti dell’artista installazioni, con un utilizzo sociale dell’arte perchè quello che altri buttano via diviene invece bellezza inaspettata. Non solo arte, anche vintage. Torna nella suggestiva location della chiesa di Sant’Ignanzio, Arezzo Selezione Vintage. Oggi e domani dalle 9 alle 19 a ingresso libero la manifestazione che accoglie una ventina di selezionati espositori di abbigliamento ed accessori d’epoca, provenienti da tutta Italia. Obiettivo riscoprire il piacere del vintage e svelare al pubblico le meraviglie nascoste di Arezzo. Abiti, oggetti e atmosfere di un’epoca passata trasporteranno i visitatori in un viaggio indimenticabile nel tempo. La manifestazione, realizzata dal Consorzio Arezzo Fashion in collaborazione con le Fondazioni Arezzo Intour e Guido d’Arezzo, vuole regalare un’esperienza di shopping diverso dall’ordinario e di assoluta qualità. Lo spirito della fiera è quello di trasportare il pubblico in un viaggio emozionale nello stile e nei ricordi, dar loro la possibilità di immergersi nella “storia”, affinché il passato diventi fonte d’ispirazione per il presente ed il futuro. Da non perdere anche per l’opportunità di fare un salto nel passato e scoprire i meravigliosi luoghi nascosti di Arezzo come la chiesa di Sant’Ignazio.