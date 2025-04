Fermato a un posto di blocco: sotto il sedile dell’auto oltre 400 chili tra argento e oro, denunciato imprenditore

Arezzo, 14 aprile 2025 - Un imprenditore romano del settore orafo è stato fermato nei giorni scorsi dalla guardia di finanza di Arezzo lungo la SP1, a Castiglion Fibocchi, durante un controllo stradale. Nell’auto su cui viaggiava, le fiamme gialle hanno trovato oltre 400 chili di argento e 500 grammi di oro, per un valore complessivo stimato in quasi 415mila euro. Tutto il materiale era privo di marchio identificativo.

I finanzieri del comando provinciale di Arezzo, impegnati in un’attività di controllo collegata al servizio di pubblica utilità “117”, hanno scoperto 9 sacchi contenenti grani di argento e 34 confezioni nascoste sotto il pianale del bagagliaio, per un totale di circa 410 chili. Il valore del metallo è stato stimato in 368mila euro.

Durante la perquisizione, l’uomo non è riuscito a fornire alcuna documentazione utile a giustificare la provenienza dell’argento né dei 500 grammi di lamine d’oro, dal valore di 46.500 euro, ritrovati nel suo borsello, anch’essi privi di marchio e titolo.

I finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro dei metalli preziosi e hanno denunciato il conducente alla procura della Repubblica di Arezzo per il reato di ricettazione.