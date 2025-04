Spaccio di droga, tre finiscono nei guai. Maxi-indagine di finanza e carabinieri

Una donna di circa 40 anni è stata arrestata, una coetanea indagata e un ragazzo ugualmente denunciato nell’ambito della maxi operazione antidroga denominata “Cleaning“ che ha portato tra Umbria e Toscana all’arresto di 12 persone e al sequestro di ingenti quantitativi di droga: 2 chili di cocaina, 62 di hashish e 17 di marijuana. Le due donne quarantenni e l’uomo (di giovane età) sono di Città di Castello e secondo quanto emerso dall’inchiesta facevano parte di questa rete di approvvigionamento e spaccio di droga nell’asse umbro toscano. Le prove raccolte nel corso delle indagini, partite nel 2023, hanno portato alla formulazione di 30 capi d’imputazione per reati legati allo spaccio, contestati in totale a 16 indagati.

Nelle prime ore della mattinata di ieri, nell’ambito di un’indagine coordinata e diretta dalla Procura di Arezzo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e i finanzieri della polizia economico-finanziaria di Arezzo hanno dato esecuzione alle 12 ordinanze di custodia cautelare ad altrettante persone ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, otto persone sono state sottoposte alla custodia cautelare in carcere, due agli arresti domiciliari e due all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Le indagini erano partite nell’ottobre del 2023 e hanno permesso di ricostruire un vasto traffico di sostanze stupefacenti - cocaina, hashish e marijuana - gestito da diverse persone di nazionalità italiana e albanese. L’organizzazione operava su un ampio territorio a cavallo tra Umbria e Toscana, comprendente Arezzo, il Valdarno, Città di Castello e Montepulciano (Siena), e in tali località i militari hanno eseguito le ordinanze. L’operazione è il proseguo dell’attività investigativa, che aveva già portato, lo scorso 19 marzo, a due arresti e a una ventina di perquisizioni. Secondo gli inquirenti i proventi delle attività illecite legate allo spaccio di droga possono ammontare a circa un milione di euro. Con questa operazione, che ha portato in tutto a 14 arresti, le fiamme gialle e i carabinieri ritengono di aver smantellato una radicata rete per il traffico di droga tra l’Umbria e la Toscana che coinvolge anche l’Altotevere.

Cristina Crisci