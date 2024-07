Subbiano: l’estate è in famiglia e con il festival Valenzano Symphony

Arezzo, 23 luglio 2024 – Iniziata il 4 luglio l’Estate in famiglia subbianese ha visto una grande partecipazione di pubblico in tutti i momenti di musica, tradizione, arte e parole scritte, proposte dall’Amministrazione Comunale e dalle varie associazioni paesane che hanno coinvolto il paese e le frazioni.

Questa calda estate si avvia a vivere la quarta settimana che coinvolgerà tutti e tutti di tutte le età. Il 23 Luglio, il punto d’incontro scelto dalla Cornucopia è la Piazzetta della Chiesa di Santa Maria, una terrazza sull’Arno che alle 21,30 ospiterà Simone de Fraja, avvocato, studioso delle fortificazioni , membro della Società Storica Aretina, che presenterà il suo libro “Racconti d'Oltremare" , un libro di memorie di viaggi di studio, di avventure nel vicino oriente “insomma” come dice” nell' "Outremer" dei Crociati.”

Il 24 luglio Estate in Famiglia incontra il Festival Musicale Valenzano Symphony che ALLE ORE 21 AL Castello di Valenzano si unisce per questa occasione all’Opera Seme Festival e a OIDA, Orchestra instabile di Arezzo, e presenta l’opera buffa di Domenico Cimarosa “Il Matrimonio segreto”. Il 25 Luglio alle ore 20,30 in piazza Carducci il testimone passa a MTB Race di Subbaino che, reduce dal successo di Catenaia Hero, coinvolge le famiglie in “Bimbi in Bici” ,serata tutta da pedalare tra Subbiano e Capolona, con la collaborazione anche di Oci Feroci, con punti ristoro e cocomerata. Il 26 luglio alle ore 21,15 ritornano le Notti dell’Archeologia con il Gruppo Archeologico Giano di Subbiano e l’Ecomuseo del Casentino che nella Piazzetta della Chiesa di Santa Maria propone una conferenza dal titolo “Il patrimonio archeologico: una risorsa per il futuro” che vedrà la partecipazione di Maria Gatto, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, e di Francesco Trentin , direttore del Museo archeologico del Casentino, in un racconto ,con parole ed immagini, intorno ai reperti e ai luoghi di interesse archeologici nei territori di Subbiano e Capolona.

Sempre il 26 Luglio dalle ore 19,30 la Cornucopia invita tutti ad un viaggio, che celebra la grandiosità dell’universo, sino all’Alpe di Catenaia, a Fonte del Baregno, per scoprire, con il Gruppo Astrofili Arezzo, il cielo stellato, l’occasione sarà anche di una cena a carico dei partecipati nell’area di sosta che ha disposizione grill e tavoli. Il 27 luglio alle ore 21,15 in piazza Sotto le Mura, sul lungarno, arriva Nata Teatro ed è subito il teatro per i bambini che ogni anno fa il pienone, questa volta per il Teatro del Fiume è di scena “ Don Chisciotte storie di latta e di lotta” vincitore del Premio 2024 Otello Sarzi.

Il 28 luglio alle ore 21,15 il Concerto della Band 23 con vocalist Gianni Tei con le cover di Vasco Rossi, Negrita, Ligabue che da sempre si presenta sul palco di Subbiano per beneficienza e anche questa volta arriva per contribuire all’attività della Caritas di Subbiano che sempre più ha necessità di sostenere le persone e famiglie in difficoltà economica.

Prima di questo appuntamento dedicato alla musica sempre nel centro storico nel cuore di Subbiano, nel suo Castello alle 19:30 sarà presentato il progetto di promozione turistica dell’associazione “I Love Subbiano” iniziando con “Subbiano Racconta” .

“Giorno dopo giorno Subbiano si presenta accogliente e vivace con tutte le sue associazioni “ afferma Paolo Domini assessore alla cultura” ognuno sta facendo la sua parte e sta lavorando per questo nostro paese per offrire tante sere d’estate che fanno incontrare, tante sono le scelte, le più varie ma che portano a vivere angoli diversi di un territorio a cui piace lasciarsi scoprire”