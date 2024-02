Sansepolcro, conferenza sulla pala di Brera alla Casa di Piero

Arezzo, 19 febbraio 2024 – Prende il via ufficialmente in questo mese di febbraio il ciclo di conferenze per il 2024 organizzato dalla Fondazione Piero della Francesca, che lo scorso anno ha ospitato personaggi di rilievo provenienti dall’ambito accademico e da quello dell’impresa, con un’ampia partecipazione di pubblico.

Apre questa nuova stagione Marco Francesco Carminati, storico dell’arte e giornalista, con una relazione già dal titolo profetica e mirata a svelare la storia di un’opera dipinta da Piero della Francesca per la corte urbinate.

“Avventura di un capolavoro: la Pala di Brera di Piero della Francesca” è infatti il tema dell’incontro organizzato per sabato prossimo 24 febbraio, a partire dalle ore 17, nella Casa di Piero a Sansepolcro.

Il relatore, che ha più volte esplorato l’universo artistico del Rinascimento, con particolare riguardo alla pittura e alla miniatura, ha dedicato a Piero della Francesca una monografia edita da Electa e uno specifico contributo sulla Pala di Brera per il Gruppo 24Ore Cultura.

All’attività di storico dell’arte, documentata dalla pubblicazione di volumi dedicati a famose opere come “La Gioconda” di Leonardo da Vinci, “Las Meninas” di Velazquez, “Le Nozze di Cana” di Veronese e “La stanza della Segnatura” di Raffaello, Carminati ha affiancato una brillante carriera giornalistica.

Dal 1990 ha infatti lavorato all'inserto culturale "Domenica" de Il Sole 24 Ore, del quale è divenuto caporedattore responsabile. L’attenzione al dato storico e documentario, ma anche un’indiscutibile capacità di comunicare i contenuti al pubblico, sono una caratteristica della sua prosa, che permetterà di approfondire, con ulteriori aggiornamenti, la conoscenza di una delle opere più complesse di Piero della Francesca.

“Riprendiamo l’attività” commenta la presidente della Fondazione, Francesca Chieli “con un evento di spessore, dedicato ad una delle opere più iconiche di Piero della Francesca, che sarà tratteggiata nei minimi particolari da uno studioso molto apprezzato. Degno viatico per un anno che si annuncia ricco di appuntamenti di qualità, in linea con la tradizione”.