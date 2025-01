Sansepolcro celebra la Giornata della Memoria

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Sansepolcro si unisce al ricordo delle vittime della Shoah con una cerimonia ufficiale in occasione della Giornata della Memoria, prevista per lunedì 27 gennaio 2025, 80° anniversario dell’apertura dei cancelli di Auschwitz.

L’evento si terrà alle ore 11.00 presso la Sala del Consiglio di Palazzo delle Laudi. Quest’anno il tema scelto per l’evento organizzato dall’Amministrazione comunale è “La presenza degli ebrei nella comunità di Sansepolcro”, un’occasione per riflettere sulla storia locale e sul legame con la memoria collettiva.

Il relatore dell’incontro sarà Don Andrea Czortek, storico e vice Direttore dell’Archivio Diocesano, che offrirà un approfondimento sul ruolo e sull’eredità della comunità ebraica nel nostro territorio.

La Giornata della Memoria rappresenta un momento fondamentale per il Comune di Sansepolcro, che intende coinvolgere tutta la cittadinanza in un percorso di riflessione e consapevolezza, riaffermando i valori della dignità umana, del rispetto reciproco e del rifiuto di ogni forma di discriminazione.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale invitano i cittadini a partecipare numerosi per ricordare insieme, affinché eventi come quelli accaduti non si ripetano mai più.