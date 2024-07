“Out of Balance”: un’esperienza acrobatica unica con 50 danzatori site specific per la Fortezza Medicea

Arezzo, 25 luglio 2024 - “Out of Balance”, una performance acrobatica mozzafiato realizzata appositamente dalla Compagnia Eleina D. per gli spazi della Fortezza Medicea aretina per un’esperienza visiva e sensoriale di straordinaria intensità: sarà questo l’evento speciale previsto per venerdì 26 luglio ore 18,30 nell’ambito dell’“Estate in Fortezza”.

La Compagnia Eleina D., sotto la direzione artistica di Vito Leone Cassano, offrirà uno spettacolo unico che fonde eleganza della danza e forza del Physical Theatre. I danzatori della compagnia Claudio Vitale, Luis Miguel Nunez, Federico Ravazzi, Antonella Piazzolla, Margherita Bordoni, Matilde Corni, Sabrina Mastrorocco e Giulia Corselli, insieme a 40 giovani danzatori di “Progetti per la Danza”, sulle musiche del musicista Michele Marzella e del musicista danzatore Samuel Puggioni, utilizzeranno sistemi di sospensione ideati e realizzati esclusivamente per la valorizzazione del luogo, per condurre gli spettatori lungo un percorso tracciato che permetterà di vivere da vicino questa performance spettacolare, apprezzando la fusione tra arte coreutica e il patrimonio storico dell’antica fortezza.

“Estate in Fortezza” è a cura di Fondazione Guido D’Arezzo presieduta dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti, con la collaborazione di Comune di Arezzo, Officine della Cultura, Teatro Verdi Montecatini, La Filostoccola e Mengo Music Fest (biglietti in vendita su circuito Ticketone e www.discoverarezzo.com).

Le performance di “Out of Balance” si svolgeranno dalle 18.30 alle 20.30 circa e si svolgerà al tramonto per minimizzare l’impatto ambientale e il consumo elettrico, escludendo l'uso di materiali tecnici e luci, e coinvolgendo musicisti dal vivo per amplificare la suggestione del momento artistico.

L’evento è promosso e organizzato da “Progetti Per La Danza” in collaborazione con il Festival InDanza&InArte 2024, che si svolge dal 20 al 30 luglio. Il festival, giunto alla sua 12ma edizione, include stage, laboratori coreografici e spettacoli con gli allievi partecipanti, offrendo un elevato standard di qualità.

“Siamo felici di ospitare questo spettacolo di danza in Fortezza - dichiara Lorenzo Cinatti - perché è pensato per fare proprio della Fortezza una delle protagoniste della serata insieme a questi straordinari ballerini che si esibiranno in performance acrobatiche e poetiche allo stesso tempo, sfruttando tutte le superfici della fortezza comprese le mura”.

“Abbiamo creato per questa data performance pensate appositamente per gli spazi della Fortezza Medicea aretina - dichiara Vito Leone Cassano, ideatore e coreografo - con l’obiettivo di creare un intreccio tra presente e passato, tra le pietre della fortezza e i corpi dei danzatori, tra la storia che ci ha attraversato e la contemporaneità, attraverso l’arte di performer esperti e di giovani danzatori.

Il titolo Out of balance richiama la necessità della rottura dell’equilibrio, per trovare attraverso la musica e la danza aerea nuovi dialoghi con la natura, il tempo, la pietra e l’uomo”. Vito Leone Cassano Inizia la sua carriera artistica a 19 anni come danzatore solista della Compagnia Mvula Sungani partecipando a numerosi tour in Italia, Francia, Germania, Festival e Gala tra cui: Spoleto estate 2008/2009-Teatro Romano di Spoleto-, Roma Chorea Mundi- Piazza del Campidoglio (Roma), Todi Arte Festival a cura di Vittoria Ottolenghi, e altri.

L’incontro artistico con Claudia Cavalli dà vita al progetto Eleina D., fucina di nuove sperimentazioni del linguaggio espressivo del Teatro Fisico acrobatico con cui nel 2013 partecipa al festival internazionale di arti circensi ad Hong Kong.

Le grandi capacità tecniche e performative di Claudia Cavalli permettono la vincita del premio assoluto e del premio della critica allo “Sheung Wan Civic Center” di Hong Kong.

La curiosità creativa e dinamica dà vita ad alcune performance artistiche Site Specific in musei, siti archeologici e in spazi urbani come lo spettacolo stanziale “Hell In The Cave” di cui è responsabile delle coreografie e movimenti scenici di 20 attori.

Suggestivo racconto dell’inferno dantesco, unico spettacolo aereo realizzato a 60 mt. di profondità nelle Grotte di Castellana (Ba) visitato da più di 90.000 spettatori. Realizza ad agosto 2023 per l’ORIENTAL METROPOLITAN MUSEUM di Nanchino (Cina) le coreografie per una grande rassegna di reperti archeologici associati ad una sezione multimediale realizzando uno spettacolo di danza in una stanza virtuale.