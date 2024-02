L’omaggio della Giostra del Saracino alla Madonna del Conforto

Arezzo, 12 febbraio 2024 – La Giostra del Saracino rende omaggio, come ormai da tradizione, alla Madonna del Conforto, nel giorno della ricorrenza del miracolo. Giovedì 15 febbraio, la rappresentativa composta dai quattro quartieri, dagli Sbandieratori di Arezzo, dal Gruppo Musici e dall’Associazione Signa Arretii farà il suo ingresso in Cattedrale alle ore 21.30 per poi disporsi all’interno della Cappella della Madonna del Conforto: qui le damigelle depositeranno dei fiori davanti all’altare e uno sbandieratore si esibirà nel “singolo”.

La cerimonia proseguirà con la Preghiera, il saluto del Vescovo, l’inno alla Madonna, la benedizione e l’esecuzione dell’Inno della Giostra, Terra d’Arezzo, da parte del Gruppo Musici. Alla Madonna del Conforto, protettrice degli aretini, è dedicata l’edizione di settembre della Giostra del Saracino: di fronte alla sua immagine, in questa occasione, il quartiere vincitore mostra la lancia d’oro conquistata in Piazza Grande in segno di ringraziamento.

Anche questa Cerimonia è stata inserita nel calendario delle manifestazioni storiche 2024 della Regione Toscana.

PROGRAMMA Ore 21:10 Ritrovo all’angolo di Via Bicchieraia e Corso Italia delle rappresentanze che prendono parte al corteo. Ore 21:15 Partenza del corteo Ore 21:30 Inizio ufficiale della cerimonia Ore 22:00 Fine della cerimonia ed uscita dalla Cattedrale

Nella giornata di sabato 17 febbraio, nell’ambito delle celebrazioni per la Madonna del Conforto, la Fondazione Arezzo Intour organizza una visita guidata dal titolo “Arezzo dei Miracoli Mariani”: storie, racconti e iconografia della devozione aretina, legate in modo particolare alla Vergine Maria. Il tour (della durata di circa 4 ore) partirà dal Parcheggio Pietri alle ore 14.45.

La visita guidata si muoverà attraverso i luoghi simbolo legati alla figura della Vergine Maria, come la Cappella della Grancia camaldolese, la Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, la Chiesa della SS. Annunziata e la Pieve di Santa Maria. La guida condurrà poi i partecipanti alla sede del Quartiere di Porta Santo Spirito per una visita alla sede e alla Lancia d’Oro dedicata alla Madonna del Conforto vinta dal quartiere nel 1996. Visita gratuita, prenotazione obbligatoria. Info: www.discoverarezzo.com