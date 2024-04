La folk band Mandalamarra apre Folkaurora

Arezzo, 3 aprile 2024 – Tornano ad Arezzo gli appuntamenti musicali di FOLKAURORA; la manifestazione, organizzata dall'Associazione Culturale Musicanti del Piccolo Borgo, con la direzione artistica di Silvio Trotta.

FolkAurora giunge alle sua XVII edizione ed è una delle rassegne aretine annuali dedicate alla musica etnica / world / popolare insieme a EtnicArezzo, e “Pifferi, muse e zampogne”. È parte integrante di un lungo progetto ideato e sostenuto dal suo instancabile e appassionato direttore artistico che propone alla città l’ascolto di musica “altra”, quella che non passa alla radio o in televisione ma che mantiene intatta nel tempo la forza di raccontare ed emozionare.

La diciassettesima edizione si snoda in quattro serate accomunate dalla passione di artisti provenienti da geografie musicali e umane diverse testimonianza della vivacità culturale di un mondo non certo in estinzione. Si parte sabato 6 aprile con il concerto dei Mandalamarra. MANDALAMARRA è una Folk-band originaria di Bolsena (VT), in attività dal 2020.

Il genere musicale dei Mandalamarra è un folk-rock-d'autore con sonorità che spaziano dal folk al reggae al rock. Le musiche dei Mandalamarra sono del cantante e chitarrista Stefano"Billy"Belardi mentre i testi li scrive il poeta Domenico Pesci (in arte "Picas").

Nel 2022 la band ha prodotto un singolo e videoclip dal titolo "Nuestra Rebelión" dove sono presenti alcune collaborazioni, tra cui la voce del cantautore argentino Ema Yazurlo. Il brano è stato pubblicato da SkyTg24 e poi inserito nel successivo album "mare mosso", uscito nel giugno 2023 per l'etichetta discografica RadiciMusic Records.

Il conseguente "mare mosso tour 2023" ha visto i Mandalamarra esibirsi in diversi locali, pub, piazze e festival con concerti in Italia (Lazio, Umbria, Marche, Campania, Toscana, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige...) e all'estero (Germania, Svizzera, Ungheria).

I Mandalamarra sono: . Stefano"Billy"Belardi: voce, chitarra acustica, charango . Davide Fusi: basso, cori . Christian Arlechino: violino . Davide Pezzato: batteria Il programma: 6 aprile Mandalamarra 13 aprile Marta Mazzini e Claudia Duranti 27 aprile Sara Marini e Lorenzo Cannelli 4 maggio Diesis teatrango/ Musicanti del Piccolo Borgo "E canto che sono pazzo" Ingresso libero con tessera Arci.