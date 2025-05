Il Polvarone torna a casa

Arezzo, 16 maggio 2025 – Domenica 18 maggio torna ad Arezzo la Compagnia del Polvarone con la sua ultima commedia BRIGITTA DAMM’UN BACINO.

Alle 17,15 il gruppo guidato da Roberta Sodi andrà in scena al Centro di Aggregazione Sociale Tortaia in via Alfieri 28. C’è grande attesa per uno spettacolo che ad ogni replica presenta sempre novità ed arricchimenti come ormai è nella tradizione del teatro amatoriale del Polvarone. Si susseguono nuovi attori nel cast: gli ultimi sono il giovanissimo Leonardo Dini e la più esperta Elsa Giusti.

Nel segno delle novità ci sono anche Mauro Cheli, Luigi Pisoni e Giovanni Liberatori, che formano il gruppo degli Ardacapo, che con i loro stornelli fanno da contrappunto musicale a tutta la commedia regalando vivacità e tempi ad una pièce brillante che sta incontrato grande gradimento da parte del pubblico.

E a proposito di pubblico si prevede una grande affluenza in via Alfieri, la gente ha bisogno in questi tempi di grandi preoccupazioni di trascorrere un paio d’ore di serenità e divertimento è il teatro del Polvarone è il miglior antidoto in questo momento.