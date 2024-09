Foiano, omaggio acustico a Vasco Rossi con il suo storico tastierista Alberto Rocchetti

Arezzo, 2 settembre 2024 – Continua con successo l’estate Foianese 2024. Sabato 7 settembre alle 21.30 la carovana estiva arriva in piazza Padella/via delle Fonti a Pozzo della Chiana con una serata musicale acustica dedicata a Vasco Rossi.

Ospiti Alberto Rocchetti ed Alex Masio. Alberto Rocchetti è il tastierista storico di Vasco, con lui da 35 anni. Un emozionante omaggio acustico a Vasco, più che un concerto è una magia, basta qualche nota nell’aria e il pubblico non può fare a meno di cantare.

I brani sono quelli più belli e quelli per cui Alberto Rocchetti ha un aneddoto affascinante da raccontare, per lui è un omaggio speciale al Komandante, ma anche un modo per ripercorrere la sua carriera, visto che lo accompagna sul palco dal 1989.

Una serata pianoforte e voce, e comodino (come dicono loro) organizzata da associazione per il Pozzo, insieme al Comune di Foiano della Chiana. Nell’occasione sarà possibile visitare anche in notturna il Tempio di S.Stefano alla Vittoria del Pozzo. L’ingresso è gratuito. Saranno presenti stand gastronomici.