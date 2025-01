Arezzo, 15 gennaio 2025 – Doppio concerto tra l’Italia e l’estero per il Trio Contro Tempo. La formazione femminile aretina tornerà a esibirsi alle 17.30 di sabato 18 gennaio all’auditorium “Santa Chiara” di Sansepolcro e, successivamente, partirà alla volta della Spagna dove lunedì 27 gennaio presenterà il proprio repertorio alla Scuola Statale Italiana di Madrid, aprendo il 2025 con due appuntamenti dedicati alle arie pucciniane e al soprano spagnolo Victoria De Los Angeles a vent’anni dalla scomparsa.

L’esperienza del Trio Contro Tempo propone una suggestiva combinazione di canto e strumenti dove la voce del soprano Gaia Matteini è accompagnata dal violoncello di Elisa Pieschi e dal pianoforte di Leonora Baldelli per dar vita a un inedito progetto musicale basato sulla sinergia e sull’incontro di tre poliedriche artiste che, già impegnate singolarmente in attività concertistica internazionale, hanno deciso di unire le rispettive professionalità.

L’evento di Sansepolcro, in quest’ottica, è particolarmente significativo: l’auditorium “Santa Chiara”, infatti, è una location importante che nel 2023 ospitò il debutto del gruppo per la stagione “Musica al Centro” organizzata dal Centro Studi Musicali della Valtiberina, sancendo l’inizio di un’attività che ha poi fatto tappa in spazi culturali di pregio tra l’Italia e l’estero.

Solo nell’ultimo periodo, infatti, il Trio Contro Tempo è stato protagonista di concerti a Museo Casa Menotti di Spoleto, Casa Verdi di Milano, Auditorium Marianum di Perugia, Auditorium Henze di Montepulciano o, ad Arezzo, Museo dell’Oro Unoaerre, Circolo Artistico e Teatro Vasariano per la Festa della Toscana, conoscendo anche un’esperienza internazionale alla sala “Maria Cristina” di Malaga in Spagna in occasione del Centenario Pucciniano.

Proprio questo Paese sarà la tappa del secondo evento di inizio anno alla Scuola Statale Italiana di Madrid che, dal 1940, configura un privilegiato punto di incontro tra la cultura italiana e la cultura spagnola. Il duplice appuntamento nel mese di gennaio rinnova l’impegno del Trio Contro Tempo nel presentare un repertorio vasto e originale che spazia dalle tradizioni popolari di tutto il mondo a brani classici e operistici dove i virtuosismi vocali del soprano sono sostenuti dalle armonie del violoncello e dalle note del pianoforte.

La bontà del progetto è ribadita dalla collaborazione con musicisti del calibro di Marco Pontini, Nicola Menci, Stefano Falleri, Francesca Gambelli o Ilio Volante che, attratti dalle possibilità timbriche ed espressive, hanno accolto la possibilità di trascrivere, rielaborare o comporre brani appositamente per questa formazione, andando ad arricchire un repertorio di cui sarà ora possibile godere anche sul territorio in occasione del concerto del 18 gennaio a Sansepolcro.