Cortona, violoncello e pianoforte celebrano Gino Severini. Il concerto di Radic e Tanganelli

Arezzo, 12 maggio 2025 – Giovedì 15 maggio alle 21 al Teatro Signorelli di Cortona, nell’ambito delle manifestazioni dedicate a Gino Severini si terrà il concerto del duo Cecilia Radic e Luigi Tanganelli.

Il programma dedicato alle sonate per violoncello e pianoforte prevede l’esecuzioni di due sonate ritenute caposaldo della musica romantica. La sonata di F. Mendelssohn in re magg op 58 e la sonata di R. Strauss op 6 in Fa magg.

La violoncellista Cecilia Radic, famosa interprete per aver collaborato numerose volte a fianco di Salvatore Accardo, docente al Conservatorio “G. Verdi” di Torino e al Royal Nothern College of music di Manchester eseguirà il programma su un violoncello Bernardel del 1837, al pianoforte Luigi Tanganelli docente al conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia e presso la Showa University of music di Tokyo.

«Un evento imperdibile con due grandi interpreti che ci trasporteranno nella musica del pieno romanticismo - dichiara l’assessore alla Cultura, Francesco Attesti - con questo concerto celebreremo anche l’amore per la musica di Gino Severini, pittore che ha immortalato più volte oggetti legati a quel mondo e che sappiamo essere stato legato a grandi compositori della prima metà del Novecento».

L’iniziativa rientra nel progetto “Gino Severini a Cortona. Un artista internazionale nella sua città. Percorsi, testimonianze ed eventi” a cura di Comune di Cortona, in collaborazione con il Maec e l’Accademia Etrusca e sostenuto dalla Direzione Generale per la Creatività Contemporanea del Mic (Pac 2024), con il coordinamento scientifico di Daniela Fonti e l’organizzazione generale di Villaggio Globale International. L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.