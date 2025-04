Cortona Comics, The Night Skinny, Lorenzza e Cris aprono il concerto di Ghali

Arezzo, 18 aprile 2025 – Si avvicina Cortona Comics e si avvicina il concerto allo stadio comunale. L’evento, giunto alla terza edizione, organizzato da Cortona Sviluppo con il contributo del Comune di Cortona e la direzione artistica di Mengo Festival, torna il 31 maggio e sforna ulteriori sorprese.

Oltre a Ghali, artista di punta della «line up», ecco anche altri protagonisti della scena musicale giovanile. Stiamo parlando di «The Night Skinny», produttore discografico e dj, che salirà sulla consolle dello stadio Santi Tiezzi. A seguire si esibiranno la cantante rapper Lorenzza e Cris, altro artista della consolle.

Allo stadio Santi Tiezzi le esibizioni dei dj inizieranno alle 17,30, in prima battuta saranno protagonisti Bubble, Smile Gang, Pluton e Daftastic grazie alla collaborazione di Cautha, oltre a Mario Mariottini e Pellix (Daniele Pelliccia), grazie alla collaborazione con l’organizzazione studentesca Universitario Perugino.

Novità di questa edizione è la partecipazione di Radio Bruno, che porterà i propri artisti della consolle per arricchire ulteriormente la scaletta della serata.

I biglietti sono in vendita su Ticketone (https://www.ticketone.it/event/ghali-tour-estate-2025-stadio-comunale-santi-tiezzi-19989681/) o direttamente alla Cortona Sviluppo, in via Guelfa 40 a Cortona, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17,30.