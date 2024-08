Consegna della Bandiera Azzurra alla città di Sansepolcro

Arezzo, 28 agosto 2024 – Giovedì 29 agosto, Sansepolcro vivrà una giornata di festa in onore del prestigioso riconoscimento della Bandiera Azzurra, assegnata alla città per il suo impegno nella promozione dello sport e della sostenibilità.

I rappresentanti del progetto giungeranno in città per la consegna e dunque, la giornata sarà arricchita da due eventi significativi alla presenza del campione olimpico Maurizio Damilano: alle 18.00 nella Sala del Consiglio del Comune di Sansepolcro si terrà la consegna ufficiale della Bandiera Azzurra alla città, con la partecipazione delle autorità locali, rappresentanti del mondo sportivo e della comunità.

Sarà un momento solenne e simbolico per celebrare il prestigioso riconoscimento. Alle 20.00, in occasione della partenza della “Notturna”, di fronte alle piscine, ci sarà una seconda cerimonia di consegna della Bandiera Azzurra, seguita da una speciale camminata lungo il percorso "Piero della Francesca", che costeggerà la cinta muraria e attraverserà il Centro Storico, con passaggio in Via XX Settembre.

Questo importante riconoscimento e le iniziative ad esso collegate rappresentano un’occasione per consolidare il legame tra sport, benessere e cultura all’interno del nostro meraviglioso borgo, creando momenti di aggregazione per cittadini e visitatori.

Un doppio appuntamento per festeggiare insieme il valore della Bandiera Azzurra e partecipare attivamente alla promozione di uno stile di vita sano e sostenibile.