Cavriglia, ultimo appuntamento con la stagione teatrale: sul palcoscenico saliranno Gaia de Laurentiis e Stefano Artissunch

Arezzo, 14 marzo 2024 – L’Amministrazione Comunale di Cavriglia, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, propone la pièce “Una giornata qualunque” di Dario Fo e Franca Rame, con le musiche della Banda Osiris e regia di Stefano Artissunch.

Giulia è una manager disperata che vuole suicidarsi, ma la vicenda del suicidio si risolve in maniera comica e grottesca in quanto tutto concorre a far sì che lei non raggiunga il suo scopo. Commedia divertente e vivace che traccia un caustico ritratto delle nevrosi femminili condensando il meglio della comicità di Dario Fo e Franca Rame.

È un vero e proprio ‘match teatrale’, un incontro/ scontro tra la protagonista Giulia (Gaia De Laurentiis) e tutti gli altri personaggi, tra cui il giovane attore figlio del regista Lorenzo Artissunch. Il tutto arricchito dalle musiche vivaci della Banda Osiris e prodotto da Synergie arte teatro.

"Con questa bellissima commedia di Dario Fo e Franca Rame – dice Stefano Artissunch – torno alla possibilità di ideare una messa in scena fantasiosa, cosa per me fondamentale nella scelta di un testo, e torno a dirigere Gaia De Laurentiis, attrice poliedrica dalle spiccate capacità, brillante e versatile nell’interpretare i più svariati personaggi.

Alla fine, ne viene fuori una commedia che mette buon umore e fa amare la vita, proprio perché ridicolizza il dramma che ognuno ha in sé facendo maturare la consapevolezza che tutti al mondo hanno problemi e che, come dice Dario Fo: ognuno per vincere la solitudine e i propri disagi anziché sentirsi al centro dell’universo dovrebbe solo pensare di esserne parte".

Per informazioni e acquisto biglietti è possibile recarsi presso l’Ufficio Teatro all’interno del Municipio il martedì mattina dalle 9 alle 13, il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 e la sera stessa al botteghino del teatro dalle ore 20 e 30, scrivere una mail all’indirizzo: [email protected] oppure telefonare al numero 338 2436130 (Agata).