Al via il secondo evento della rassegna #8marzosempre

Arezzo, 14 marzo 2024 – “Al vertice, una donna! Guida e innovazione nelle pubbliche amministrazioni” è il titolo dell’evento in programma venerdì 15 marzo alle ore 17 al Castello dei Conti Guidi di Poppi.

Un evento che racconta attraverso le voci delle protagoniste, esperienze di guida al femminile di alcune realtà della pubblica amministrazione e dei servizi. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna #8MARZOSEMPRE promossa dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino e dal comune di Poppi in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne.

Ad introdurre e coordinare l’evento sarà Eleonora Ducci sindaca di Talla e responsabile della parità di genere ANCI Toscana. Il programma prevede i saluti di Giovanna Tizzi assessora del Comune di Poppi, seguiti dagli interventi di Brenda Barnini sindaca di Empoli, Serena Stefani presidente del Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno, Simona Neri ingegnera già sindaca di Laterina Pergine Valdarno, Valentina Calbi sindaca di Chitignano ed Elena Gatteschi presidente della cooperativa Koinè.

Al centro dell’iniziativa ci sarà il tema della presenza femminile nelle istituzioni, in particolare per quello che riguarda le posizioni apicali, con le protagoniste presenti che racconteranno la loro esperienza, i traguardi raggiunti e i progressi ottenuti per il raggiungimento di un’equilibrata composizione per genere nell’amministrazione pubblica, per rispondere non soltanto ad un principio di equità e di inclusione ma anche di buona amministrazione.

“Sarà l’occasione per confrontarsi con rappresentanti di realtà importanti, come il comune di Empoli, o il Consorzio di Bonifica, unico in Toscana guidato da una donna, ma anche per condividere quali siano state e siano ancora oggi le maggiori difficoltà che una donna deve affrontare per affermare la propria autorevolezza e portare avanti la propria visione – ha dichiarato Eleonora Ducci -

In un momento in cui ci si avvia alle elezioni con sempre meno donne candidate ed elette, pensiamo alle sole tre consigliere regionali elette in Abruzzo nel parlamentino regionale, o all’evento di Forbes svoltosi a Firenze nella giornata internazionale della donna in cui su 22 relatori non si contava nemmeno una donna, è quantomai opportuna una riflessione sugli obiettivi collettivi che il nostro genere deve porsi” conclude Eleonora Ducci.