Al Pietro Aretino il debutto della rassegna Z Generation meets Theatre

Arezzo, 15 febbraio 2024 – Sarà una prima nazionale ad inaugurare ad Arezzo la VI edizione della rassegna teatrale Z Generation meets Theatre.

Domenica 18 febbraio, con inizio alle 17:30, l’appuntamento fissato al Teatro Pietro Aretino è con lo spettacolo “Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto” presentato dalla compagnia Fondamenta Zero.

Soggetto e regia di Claudia Manuelli, drammaturgia e aiuto regia di Elisa Emilia Scatigno, con Elena Ferri, Claudia Manuelli e Paolo Tosin, luci di Fabio Dorini. In quante foto di uno sconosciuto siamo? In quante nostre foto abitano centinaia di sconosciuti che magari sono già morti? “Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto”, ludica confessione sulla paura di morire o sulla paura di non avere paura di morire, nasce da una serie di domande che sorreggono due questioni di vitale importanza: è possibile, grazie alle relazioni imprevedibili con misteriosi sconosciuti, non essere più davvero sconosciuti a nessuno?

Essere sconosciuti permette a queste relazioni di esistere, di fare una cosa bellissima e angosciante allo stesso tempo, correre dietro a pezzetti di vita che non vogliamo dimenticare? Claudia Manuelli racconta: «Un anno fa ho cominciato a cercare nei mercatini dell’usato fotografie e pagine di diario di sconosciuti.

Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto parte dall’osservazione di queste fotografie: “foto ricordo”, che si fanno da soli, in coppia o in gruppo per ricordarsi di un momento che vogliamo imprimere per sempre nella nostra memoria e che ci permetteranno di rievocare quei momenti ogni volta che le riprenderemo in mano.

Ho pensato: “Ma che poi io, nel mondo, in quante foto di questo genere sono? In quanti album di famiglia? In quante di quelle foto in cui indichi la tipa che sta dietro e fa una faccia strana e tutti ridono, facendola diventare parte integrante del lessico familiare?».

“Resterò per sempre nella foto di uno sconosciuto” sarà anche oggetto di studio nel primo pomeriggio di domenica 18 febbraio da parte dei partecipanti al laboratorio Spettattori condotto dalla Libera Accademia del Teatro.

Informazioni di biglietteria: Intero: € 10,00; ridotto: € 8,00; ridotto under 30 € 5,00 – Le riduzioni vengono applicate a: over 65 anni, abbonati teatri Rete Teatrale Aretina e Teatro Petrarca. Prevendita presso Officine della Cultura via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 con orario dal lunedì al venerdì 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00 –

Il teatro incontra le nuove generazioni” è un progetto di Officine della Cultura realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.