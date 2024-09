A Zenzero off la prima presentazione in città di “Inquieto vivere” del pompiere poeta Andrea Bindi

Arezzo, 6 settembre 2024 – Prima assoluta in città per l’”Inquieto vivere” di Andrea Bindi, il pompiere poeta aretino la cui raccolta di poesie è divenuta in breve tempo un caso editoriale riscuotendo un successo immediato e spontaneo tra i lettori, incantati dalle storie di lavoro, di vita, di quotidianità tradotte in versi con una semplicità che si trasforma in lirica e raggiunge il cuore e l’anima di chi legge, e con una immediatezza sorprendente e sicuramente insolita per questa forma d’espressione letteraria.

Sabato 7 settembre alle 18:00 nel parco pubblico di via Giovanni Acuto la presentazione del libro di Andrea Bindi chiuderà la programmazione di Zenzero OFF, la rassegna letteraria promossa dall'associazione ORA Officina Rilancio Arezzo in collaborazione con la libreria Edison by Biblion.

In caso di maltempo l’incontro si terrà sotto il porticato dello spazio bar della struttura. Alla presentazione seguirà il firma copie.