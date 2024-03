A Palomar sarà presentato il libro “Noi ragazzi di oggi”

Arezzo, 20 marzo 2024 – Sabato 23 marzo alle 17,30 a Palomar, Casa della cultura, sarà presentato il libro di Andrea Boldi e Andrea Manetti “Noi ragazzi di oggi”.

L’opera cattura l'essenza e le sfide della gioventù contemporanea, offrendo una panoramica ricca di autentiche storie che esplorano le speranze, i sogni, le ansie e le sfide affrontate dai giovani nel mondo moderno. Attraverso uno stile fresco e sincero, i due autori conducono in un viaggio che permette di comprendere la complessità e la bellezza della vita giovanile nel ventunesimo secolo.ù

Il libro non solo intrattiene, ma anche ispira e stimola riflessioni profonde sul significato di essere giovani in un mondo in continua evoluzione. Le pagine trasportano negli anni '80, narrati con passione e nostalgia da due appassionati di quel decennio.

Attraverso fatti di cronaca, stili di abbigliamento, televisione, cinema e un'incredibile offerta musicale, i lettori vengono immerse nei colori fluorescenti di un'epoca che ha cambiato un intero paese e formato una generazione che ancora oggi conserva nel cuore il senso di appartenenza a quegli anni d'oro.

All’iniziativa, organizzata dalla sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno con il Comune e in collaborazione con l’associazione Natale nel mondo, interverranno il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e la presidente della sezione soci Coop Carla Bernacchioni per un saluto. Lasceranno poi la parola a Giuseppe d’Orsi, presidente dell’associazione Natale nel mondo che condurrà la serata intervistando i due autori.

Andrea Boldi è nato a Montevarchi e vive a Figline Valdarno con la moglie Maria Chiara e il figlio Damiano. Generalmente autore di thriller, si è prodigato a scrivere anche altro. Ha sceneggiato anche una graphic novel, presentata a Lucca Comics “paradiso 2999”.

Andrea Manetti, nato a San Giovanni Valdarno nel 1971 è un imprenditore visionario, sognatore e filantropo che da oltre 30 anni dedica pasione e professionalità alla sua attività, tra le più conosciute e storiche del Valdarno.

Giunti alla loro terza collaborazione e legati da una vera amicizia, Boldi e Manetti hanno dato vita a storie di inclusione sociale tra cui “Non dirmi grazie” e la trilogia di fantascienza “paradiso 2999” che vede protagonisti ragazzi diversamente abili e reali.