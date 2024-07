A Bibbiena il Moonlight festival on tour

Arezzo, 17 luglio 2024 – Il Moonlight festival on tour di Confesercenti con Rick Dufer, arriva in Casentino. Venerdì 19 luglio a Bibbiena, alle ore 21, l'autore, conosciutissimo e seguitissimo del web, presenterà il volume “Critica della ragione demoniaca” nel chiostro di San Lorenzo in via Bernardo Dovizi.

Sarà il quarto appuntamento conclusivo del primo ciclo di appuntamenti letterari della terza edizione del “Moonlight Festival On Tour” organizzato da Confesercenti, Feltrinelli, sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della Provincia di Arezzo e dei Comuni di Arezzo, Anghiari, Bibbiena, Castiglion Fiorentino e San Giovanni Valdarno con la collaborazione della Fraternita dei Laici, della Fondazione Arezzo Intour, di Discover Arezzo, della Fondazione Guido d'Arezzo, di Vetrina Toscana e grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Italplan, di Sara Assicurazioni, Centro Arezzo Coop-Fi. Marino fa Mercato con il sostegno del ristorante L'Indigeno e dell'azienda Ellevi.

A Bibbiena quindi attesa per l'incontro con Rick Dufer, la cui esperienza testimonia come anche attraverso le nuove tecnologie e gli emergenti mezzi di comunicazione si possano trattare argomenti complessi e di interesse come gli studi di filosofia. A moderare la presentazione saranno Gabriele Grazie e Luca Galastri.

“L'edizione del 2024” ricordano la direttrice di Confesercenti Valeria Alvisi e la responsabile di Confesercenti Casentino Paola Orlandi “quest'anno si allarga al Valdarno, alla Valtiberina, alla Valdichiana e al Casentino. Lo scopo è quello di animare i centri storici e proporre appuntamenti letterari in un ottica di valorizzazione del territorio, della promozione della cultura oltre che dello sviluppo economico delle imprese.

Dopo il primo ciclo di eventi in giro per le vallate il festival proporrà un secondo ciclo a settembre in piazza Grande con le serate conclusive già programmate da giovedì 12 a sabato 14 settembre. Evento nell'evento l'appuntamento letterario in autunno all'interno della galleria commerciale di viale Giovanni Amendola”.

“L'amministrazione comunale” dichiara Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena “dà il benvenuto al Moonlight festival on tour nella consapevolezza che l'evento di Confesercenti si inserisce perfettamente nei nostri progetti di promozione culturale e artistica.

La collaborazione con l'importante associazione di categoria rafforza un legame con Bibbiena in un'ottica di promozione culturale e non solo di crescita delle imprese”.