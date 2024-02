Zona industriale, cambia la viabilità. Quattro corsie sulla Senese Aretina

di Claudio Roselli

Un tratto di via Senese Aretina a verrà presto raddoppiato da due a quattro corsie. Un breve ma strategico segmento stradale, della lunghezza di poco più di 300 metri, tutti rettilinei, che scorre all’altezza della zona industriale Alto Tevere-Santafiora, quello che conduce dalla grande rotatoria all’incrocio con via Divisione Garibaldi e via Marco Buitoni all’ultima, più piccola, realizzata in ordine di tempo, peraltro oggetto di un breve video di stampo satirico che è stato fatto circolare in città e che evidentemente è stato preparato da chi ha criticato la lieve pendenza di metà circonferenza in un contesto pianeggiante. Succede anche questo. L’amministrazione comunale biturgense e la società che ha rilevato l’area ex Boninsegni-Cose di Lana – nella quale procedono i lavori che porteranno alla realizzazione di nuove cubature con finalità produttive e commerciali – si sono accollate assieme i costi dell’operazione, perché si tratta in primis di risistemare condutture e sottoservizi, dal momento che la carreggiata verrà allargata e che, seppure per questione di poche centinaia di metri, avrà una sorta di superstrada con tanto di aiola spartitraffico centrale.

Non dimenticando un altro particolare: "Come avrete notato – dice l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi – dalla rotatoria completata di recente parte una nuova direttrice che va a congiungersi con via Maestri del Lavoro, in piena zona industriale. Abbiamo insomma ridisegnato in parte gli assetti di un’area che presentava le sue criticità a livello di traffico e di sicurezza. Il raddoppio sia della corsia in direzione di Arezzo che di quella in ingresso alla città favorirà una maggiore scorrevolezza del traffico veicolare, che avrà dunque il dovuto respiro specie nelle fasce di punta, quindi al mattino, all’ora di pranzo e all’uscita dalle fabbriche. Peraltro, tengo a informare i cittadini che i lavori di ampliamento di quel pezzo di via Senese Aretina avranno inizio a stretto giro di tempo".

La rotatoria da poco in funzione, alla quale ha provveduto sempre la società nuova proprietaria dell’area in fase di riqualificazione, ha intanto risolto il più delicato (forse) dei problemi: fino a tempo addietro, infatti, vi era l’immissione diretta nella traversa che conduce allo stabilimento ex Buitoni, a un supermercato e ad altri esercizi di grande distribuzione. In diverse circostanze, si erano verificati incidenti stradali, magari non gravi nelle conseguenze, a causa della pericolosità dello svincolo relativa più che mai al rispetto del diritto di precedenza. Adesso, chi esce si ritrova la rotatoria e quindi non dovrà più compiere salti di corsia nello svoltare verso sinistra.