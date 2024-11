“Zero Spreco Edu” diventa “agenzia di formazione”

Arezzo, 15 novembre 2024 – “Zero Spreco EDU” di Aisa Impianti e Afor, società di formazione di Milano specializzata in corsi per la conduzione di caldaie, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, nell’ambito dei progetti di formazione e specializzazione destinati al mondo del lavoro che “Zero Spreco” porta avanti da tempo.

Il protocollo firmato oggi 15 novembre prevede che i corsi di formazione e tirocinio organizzati dall’agenzia Afor per tecnici specializzati, siano presenti anche nel territorio aretino grazie alla collaborazione con Aisa Impianti. Quest’ultima ne sarà la sede, e ad ogni corso metterà a disposizione tre posti, assegnati tramite bando, per poter partecipare gratuitamente.

L’agenzia di formazione prevede anche uno sconto fino al 20% sul costo dei corsi rivolto alle associazioni di categoria. Il progetto è destinato sia ai giovani in cerca di un’occupazione, ai disoccupati e a chi già operativo nel settore ha necessità di specializzarsi.

“Il territorio ha bisogno di ricevere nuove risorse lavorative, che in questo caso arriveranno attraverso l’agenzia di formazione, accreditata dalla Regione Lombardia, con cui abbiamo stretto un accordo -ha detto Giacomo Cherici, Presidente di Aisa Impianti.

Tali risorse sono direttamente rivolte a persone che necessitano di acquisire competenze in ambiti strettamente tecnici. Ci sarà la sede dell’agenzia formativa all’interno di Aisa Impianti e soprattuto l’impianto si presterà a diventare una vera e propria palestra di formazione: è qui che verranno realizzati questi corsi e anche dove verrà svolta la parte pratica”.

“Si tratta di una formazione che arriva fino a 160 ore a seconda della tipologia di impianto sui cui andranno ad operare i partecipanti al corso e un tirocinio presso gli impianti della loro azienda o presso Aisa Impianti che arriverà fino a 460 ore-ha spiegato Massimiliano Rabbachin, titolare di Afor SAS.

Queste figure professionali sono sempre più ricercate e non solo qui in Toscana ma anche a livello nazionale c’è una grande richiesta, e spesso le aziende non sanno dove andare a cercare figure professionali così qualificate. Il corso è rivolto a soggetti di tutte le età e può essere una grande occasione per migliorare le proprie condizioni lavorative”.