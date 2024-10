Zenzero Fest. Arriva Stillitano in Biblioteca

I gialli, e poi le grandi saghe familiari, lo sport che si intreccia con la storia e di "eroi" dimenticati nella terza edizione di Zenzero Fest, il festival letterario che torna scegliendo le domeniche pomeriggio di ottobre per incontrare i lettori nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale. Cristina Stillitano, Valentina Cebeni, Giovanni Tosco, Alessandro Maurizi è il "poker d’assi" che animerà gli incontri con gli autori. Apre la rassegna oggi alle 18 Cristina Stillitano, che presenterà il suo ultimo libro "A luglio non succede mai niente" (Piemme), un giallo avvincente, ricco di tensione narrativa ambientato nella Roma affascinante degli anni Cinquanta e con l’ostinato e burbero commissario Agostino Clodoveo per protagonista. Estate 1957. A Roma un delitto efferato scuote l’elegante quartiere Parioli, intorpidito da un luglio caldissimo, e per il burbero commissario Agostino Clodoveo si apre ancora una sfida contro il male… Apre con un giallo avvincente, che colpisce il lettore e lo conquista, la terza edizione di Zenzero Fest. L’autrice regala una trama che con estrema cura traccia il contesto, la mappa dei luoghi, l’ambientazione storica degli anni Cinquanta, un’epoca in trasformazione, dove convivono generazioni diverse con esigenze differenti. Lo stesso fa per i personaggi, a cominciare dal burbero commissario Clodoveo, la cui introspezione è analizzata in profondità ma tratteggiata con delicatezza e rispetto. Qualità essenziali a fare di una storia cruda e forte, un libro toccante e profondo. Domenica 13, una storia di famiglia, quella dei confettieri Conforti, un viaggio che parte dal dopoguerra per arrivare agli anni Duemila magistralmente raccontato da Valentina Cebeni in "Mandorle amare" (Sperling&Kupfer). Il 20 ottobre sarà la volta di Giovanni Tosco e del suo libro "Sparwasser. L’eroe che tradì" (Minerva Edizioni), un libro che ricostruisce la vicenda sportiva e umana di Jurgen Sparwasser, negli anni ’70 calciatore della Germania Est, prima eroe per aver segnato un gol decisivo alla Germania occidentale poi "traditore". Si chiude il 27 ottobre con "Gli invisibili di San Zeno" (Mondadori) di Alessandro Maurizi. Gli incontri alle 18 a ingresso libero.

Angela Baldi