Zanzare, il Comune corre ai ripari in vista dell’estate. Ecco il piano

Con l’arrivo della primavera e delle temperature più miti, San Giovanni si prepara ad affrontare uno dei problemi più fastidiosi e, allo stesso tempo, insidiosi della stagione: la proliferazione delle zanzare. Domani e giovedì prenderanno ufficialmente il via le operazioni di disinfestazione mirate, che proseguiranno a cadenza regolare fino alla fine di ottobre. Il programma predisposto dall’amministrazione comunale punta a contrastare la diffusione sia della zanzara comune sia della zanzara tigre, insetti che rappresentano anche un potenziale rischio per la salute pubblica, essendo vettori di malattie virali.

Gli interventi interesseranno in modo particolare le caditoie fognarie e i borri del territorio comunale, ossia i luoghi in cui, a causa della conformazione e della naturale presenza di ristagni d’acqua, le zanzare trovano le condizioni ideali per deporre le uova. Dal 2022, infatti, la normativa regionale ha vietato l’utilizzo sistematico dei trattamenti adulticidi, privilegiando un approccio più mirato e sostenibile basato su interventi antilarvali e sulla prevenzione.

Il Comune ha annunciato che manterrà attivo un monitoraggio costante della situazione e procederà con interventi mensili di trattamento nelle caditoie fognarie e nei corsi d’acqua minori, utilizzando compresse predosate. Questi dispositivi saranno collocati lungo le vie, nelle aree di sosta, nelle piazze e nei pressi degli edifici scolastici, con l’obiettivo di interrompere il ciclo di sviluppo delle zanzare ancora nella fase larvale, prima che gli insetti possano raggiungere lo stadio adulto.

Accanto all’impegno diretto dell’ente, un ruolo fondamentale è affidato alla responsabilità individuale dei cittadini, chiamati a collaborare attivamente nella prevenzione.