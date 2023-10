Youth Music . Ultimo atto al teatro Petrarca

Ultimo appuntamento con i concerti dell’Arezzo Youth Music Festival al teatro Petrarca. Questa sera alle 19 a salire sul palco saranno Giovanni Andrea Zanon al violino, Pablo Ferrandez al violoncello e Leonora Armellini al piano. In programma un concerto con le musiche di Felix Mendelssohn-Bartholdy Trio No. 1, Op. 49 e di Johannes BrahmsTrio No. 1, Op. 8. Giunto alla sua quarta edizione, il festival ancora una volta nella splendida cornice del Teatro Petrarca di Arezzo, propone stasera l’ultima delle quattro imperdibili date in cartellone che si sono aperte il 30 settembre scorso. Un appuntamento che nel tempo ha coltivato pubblico e seguito grazie all’altissimo livello degli artisti coinvolti, al suo respiro internazionale, e soprattutto, alla sua vocazione di rimettere la musica classica al centro. Lo Youth Festival, diretto dal giovane musicista Giovanni Andrea Zanon, è riuscito nel tempo a portare ad Arezzo straordinari musicisti "under35" e a promuovere la musica classica nelle scuole grazie alla collaborazione instaurata con alcuni plessi scolastici della città da una intuizione di Giovanni Zanon e di Marjorie Layden, presidente di Wel Foundation.

"L’Arezzo Youth Music Festival anche in questa sua quarta edizione propone un programma di qualità ed esecuzioni d’eccellenza grazie al talento dei giovani musicisti che insieme a Giovanni Andrea Zanon saranno protagonisti sul palco del teatro Petrarca. Una scelta lungimirante, quella di far raccontare la musica classica ai ragazzi dai loro coetanei, capace di suscitare interesse e curiosità, come prova il successo crescente di un evento divenuto appuntamento fisso della stagione concertistica accolto con sempre maggiore entusiasmo", dice il sindaco e presidente della fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli. "Sono entusiasta di questa edizione dell’Arezzo Youth Music Festival – dice il direttore artistico Giovanni Andrea Zanon- che per il quarto anno consecutivo ha portato ad Arezzo alcuni tra i migliori artisti under 35 del panorama internazionale. Questo progetto è sempre stato uno dei punti cardine della nostra programmazione musicale, e si sta facendo apprezzare sempre di più anche a livello internazionale".