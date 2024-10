Youth Music Festival. I magnifici 4 sul palco

Il quartetto composto dalle star internazionali Giovanni Andrea Zanon al violino, Timothy Ridout alla viola, Pablo Ferrández al violoncello e Martin James Bartlett al pianoforte: saranno i protagonisti del concerto di chiusura di stasera alle ore 19 della V edizione di "Youth Music Festival", la rassegna diretta dallo stesso Zanon, direttore artistico della Fondazione Guido d’Arezzo, che ha l’obiettivo di avvicinare il mondo della musica classica ai più giovani. L’ensemble, composto appositamente per il festival e che proporrà il Quartetto per pianoforte No. 3, Op. 60 di Brahms e il Quartetto per pianoforte No. 1, Op. 15 G. Fauré, è formato dai prodigi della scena contemporanea della musica classica: Timothy Ridout, uno dei violisti più richiesti della sua generazione, vincitore del Sir Jeffrey Tate Prize nel 2020, solista con prestigiose orchestre come la BBC Symphony e Tokyo Metropolitan. Pablo Ferrández, vincitore del XV Concorso Internazionale Cajkovskij e artista esclusivo Sony Classical, il cui album "Reflections" ha ricevuto l’Opus Klassik Award. Martin James Bartlett, vincitore del Prix Serdang 2022, BBC Young Musician of the Year nel 2014 e con un’illustre carriera con premi importanti, inclusi riconoscimenti da parte della Royal Family. Giovanni Andrea Zanon, che ha iniziato la sua carriera a soli 2 anni e che ha ricevuto a 6 anni una menzione speciale dal Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, oltre al Leone d’Oro dalla Regione Veneto per i meriti artistici all’estero e alla nomina di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella. "Youth Music Festival", è la rassegna nata dalla volontà di creare un progetto musicale per attrarre i ragazzi del territorio attraverso la bellezza della musica e per proporre Arezzo come punto d’incontro musicale per i migliori giovani musicisti del panorama internazionale. L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione tra Marjorie Layden, presidente della World Ethic and Leadership Foundation e Fondazione Guido d’Arezzo. "Sono molto felice di notare come questo progetto - dice Giovanni Andrea Zanon - stia acquisendo sempre più importanza nella vita culturale non solo aretina, con il coinvolgimento di centinaia di giovani provenienti da ogni parte. Il teatro è sempre pieno, un fatto raro per i concerti di musica da camera, ed è quindi una testimonianza dell’incredibile lavoro che stiamo portando avanti. Diverse realtà italiane ci stanno chiedendo di ripetere il festival in altre città, a dimostrazione che il valore del progetto è riconosciuto anche al di fuori di Arezzo".