Young GenerationZ . Il gruppo in scena a Ballando on the road

A quattro anni dalla vittoriosa finale in diretta dagli studi della Rai, la breakdance aretina torna a Ballando On the Road. Il gruppo Young GenerationZ allenato dal direttore artistico e coreografo Andrea Bertocci ha infatti superato le selezioni e ricevuto la fatidica chiamata. Gli 11 componenti con la loro originale coreografia sono stati selezionati tra i primi 70 su 23mila unità di ballo che si sono presentate ai provini che si sono tenuti nel mese di giugno a Roma. Sono stati selezionati e parteciperanno alla fase delle qualificazioni all’interno del programma Ballando on the road che ha come obiettivo quello di portare i migliori alle finali in diretta nelle puntate di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci che partirà sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1. Nel 2019 fil maestro Bertocci fu protagonista con i Flash Kidz che vinsero la finalissima del programma. Arezzo torna così alla ribalta grazie a un gruppo di ragazzi e ragazze. Tutti giovanissimi, con una media di 16 anni. Il gruppo è composto da Luca d’Afflitto Duffy, considerato un po’ il capitano della squadra dei Young GenerationZ, con lui Francesco Sarri, Romeo Turati, Alessandro Falciani, Lorenzo Grazi, Ettore Ferri, Niccolò Ghignoli, Isabella Xhemalaj, Sofia Amadori, Daniele Callegari e Andrea Albiani. Tutti provenienti dalla Scuola Flash Dance.