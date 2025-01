Yoga al museo il corso nella sala delle ceramiche

Il museo come luogo di benessere e di cura di sé. Questo è il principio che ha spinto la direzione del Museo, la Fondazione Arezzo Intour e la scuola di yoga integrale Ramananda a collaborare per creare un’occasione in cui poter coniugare la pratica dello yoga alla crescita culturale.

Il corso “Yoga al Museo” si svolgerà nella Sala delle Ceramiche dell’Archeoligico e si articolerà in varie lezioni fino a sabato 1° febbraio, dalle ore 16 alle 17.30. Le sessioni di yoga saranno curate da Ramananda scuola di yoga integrale nell’ambito del progetto “Lo yoga per i musei. I musei per lo yoga”. A ogni incontro sarà associato un pezzo delle collezioni archeologiche, che sarà raccontato dal personale del museo.

La Fondazione Arezzo Intour gestirà le prenotazioni tramite il portale museiarezzo.it e discoverarezzo.com.

Tra i docenti il maestro Gino Sansone (nella foto), fondatore e coordinatore della scuola di yoga integrale in Italia dal 1986 e ideatore del progetto, e gli insegnanti Cecilia Caliari, Barbara Maccioni e Francesco Gallorini.