"Webcam spente, è un fatto grave"

Chiara Masini, capogruppo consiliare di Valdarno Centro, si è parlato molto delle webcam spente durante i Consigli comunali."È successo durante il Consiglio comunale del 19 dicembre e del 28 gennaio che, per misteriosi problemi tecnici, fosse spenta la mia telecamera mentre partecipavo da remoto come previsto dall’articolo 59bis del regolamento ed era già successo in precedenza di avere il microfono spento in aula mentre intervenivo. Ho interessato la Prefettura con l’auspicio che simili inconvenienti tecnici non accadano ancora".

Ha seguito la Cer fin dall’inizio. A che punto siamo?"Ho letto con attenzione la documentazione tecnica ed amministrativa della fondazione di partecipazione Cer Italia, presieduta dalla sindaca Chiassai Martini, e ho gli stessi dubbi esplicitati dalla deliberazione 77/2023 della Corte dei Conti. Al momento dal sito del Gse vediamo solo 5 Cer mappate in Toscana: Sienaenergie, Cer a Peccioli, all’Isola d’Elba, a Santa Croce ed ad Agliana. Con riferimento a quella in piazza Varchi, per cui sono stati messi a disposizione i tetti degli edifici pubblici cittadini, ho fatto un’interrogazione sul piano della sicurezza del lotto 3, al palazzetto dello sport di viale Matteotti, perché leggendo quanto pubblicato in amministrazione trasparente sorgono delle perplessità".

Cosa ne pensa della vicenda pane e olio?"È una scelta politica come usare le risorse quando la coperta è corta: i bambini non devono pagare le scelte sbagliate dei genitori. Il pane simbolo per eccellenza di nutrimento e l’olio EVO emblema della campagna toscana, non possono diventare un triste pasto che segna una differenza sociale a scuola. Oggi in Consiglio comunale voterò a favore della mozione delle opposizioni sperando di poter cambiare, anche insieme alla maggioranza, il regolamento".

Dopo molti anni, a Levane è stato restituito alla cittadinanza il cinema teatro San Martino."È un nuovo luogo a servizio della comunità: però servono parcheggi nella frazione. Nel programma elettorale di Chiassai del 2021 si leggeva di un parcheggio presso le scuole elementari e un altro nell’aria ex Picchioni. Sono passati oltre tre anni: è vero che è stata ampliata la strada per Levane Alta, però a Levane centro serve individuare nuove aree di sosta per le numerose automobili".