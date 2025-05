Viva il Pionta. La grande festa per il parco

Musica, sport, incontri e camminate della memoria per la festa "Viva il Pionta" oggi dalle 15,30 alle 20,30 al Centro Aggregazione Sociale del Colle e nelle aree esterne del parco. Ad organizzare l’evento il Comitato Rinascita Pionta che riunisce varie associazioni che hanno a cuore la valorizzazione dell’area per il suo significato storico, culturale e paesaggistico. Area significativa per la presenza di strutture per la formazione, i servizi socio-sanitari, ma anche tanti spazi per attività libere, culturali e aggregative. Così, per il terzo anno, viene organizzata la festa "Viva il Pionta", con tante attività di gioco, musica, sport, spettacoli per grandi e bambini, passeggiate tematiche. Un programma articolato che vuole evidenziare le tante cose che si possono fare al Pionta e le sue ulteriori potenzialità.

La festa si terrà nei locali del Centro Sociale ma soprattutto nelle aree esterne dalle 15,30 in poi. Nell’area dedicata ai giochi si svolgeranno giochi tradizionali e in natura, il trenociclo, lo spettacolo "Bicicletteide". Nello spazio musicale, si svolgerà alle 18 Arezzo Wave Music School, la decima edizione della finale nazionale dei gruppi selezionati dalla Fondazione Arezzo Wave. Nel pomeriggio anche l’esibizione dei ragazzi della scuola di musica Le 7 note.

Le passeggiate tematiche riguarderanno l’area archeologica a cura del Centro Guide di Arezzo e Provincia (ore 17,30). Alle 18 partirà la "Passeggiata della Memoria" visita guidata ai luoghi dell’ex Ospedale Psichiatrico con lettura di poesie di Alda Merini a cura del Centro Franco Basaglia di Arezzo. Nei locali del Centro sociale, proiezione di video dei bambini della Scuola Masaccio e teatro forum a cura di studenti della IV Novembre. Infine sempre negli spazi aperti l’esposizione dei prodotti artigianali e agricoli dei laboratori delle "diverse abilità" (a cura di Progetto 5, Centro Basaglia, Vivere Insieme e Dsm Usl) e dei lavori del Consiglio dei ragazzi e delle ragazze di Saione. Infine si terrà il torneo di calcio sociale e negli spazi aperti lezione di Tai Chi Chuan. La festa organizzata dalle varie associazioni ha il patrocinio di Comune, Usl e Università con il Comitato Rinascita Pionta.

A.B.