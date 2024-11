Violenza sulle donne. Evento a scuola

SANSEPOLCRO

Il Comune di Sansepolcro si prepara a celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’appuntamento è per domani: in collaborazione con Pronto Donna, Asl Toscana Sud Est e i Servizi Sociali dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, l’assessorato alle Pari Opportunità ha organizzato una serie di eventi per coinvolgere attivamente tutti i cittadini e dare voce a una causa che richiede l’impegno di ciascuno di noi. La mattinata inizierà alle 9.30 nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi con la conferenza "Azioni e parole contro la violenza di genere". Sarà un momento di confronto, guidato da esperti e rappresentanti delle istituzioni. Tiziana Innocenti, funzionario dell’ufficio provinciale pari opportunità di Arezzo, interverrà per raccontare le iniziative e le politiche che sono state avviate nel territorio per prevenire la violenza di genere e sostenere le vittime. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza ed in particolare agli studenti delle scuole del comprensorio. Alle 12.15, nel giardino di San Puccio, si terrà una cerimonia commemorativa alle panchine rosse, simbolo internazionale della lotta contro la violenza sulle donne. La cerimonia sarà arricchita dalla presenza del Centro Studi Musicali della Valtiberina, che accompagnerà questo omaggio con un tocco artistico e solenne. "La giornata internazionale è molto più di una ricorrenza – sottolinea l’assessore biturgense Valeria Noferi – perché è un richiamo alla coscienza di tutti noi, per non dimenticare le vittime, ma soprattutto per continuare a promuovere una cultura di rispetto e solidarietà".