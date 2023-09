Viale e Piazza del Mercato a Cortona: Nuovi Lampioni

Saranno sostituiti gli impianti di illuminazione pubblica di viale del Mercato. Ad annunciarlo ci pensa l’amministrazione comunale che beneficerà di un finanziamento Pnrr di oltre 90mila euro, pari al totale dell’importo previsto dal computo tecnico. L’area, recentemente oggetto di un intervento di riqualificazione urbana, adesso può beneficiare anche di lavori che miglioreranno l’illuminazione e i consumi energetici. L’intervento prevede l’adeguamento illuminotecnico e messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione di viale del Mercato, Piazzale del Mercato e zone limitrofe. Il finanziamento è stato ottenuto per il raggiungimento dei parametri definiti dalla legge regionale che impone la riduzione dell’inquinamento luminoso causato dai vecchi impianti. I lavori prevedono il rifacimento delle linee elettriche; laddove necessario, la sostituzione di sostegni e pali; e soprattutto l’arrivo di lampade conformi alla normativa vigente, dotate di illuminazione a led, al posto delle attuali a vapori di mercurio. Nessuna variazione invece per l’estetica dei sostegni che riprendono quella tradizionale-artistica, così da non alterare l’attuale conformazione dei luoghi. "Ringrazio il lavoro dell’Ufficio tecnico che ci permette di migliorare ulteriormente questa che rappresenta la via d’accesso al centro storico – conferma il sindaco Luciano Meoni, che ha anche la delega ai lavori pubblici - siamo consapevoli che otterremo minori consumi energetici, migliore illuminazione, quindi più decoro e sicurezza, insieme alla tutela estetica di questa area che rappresenta una cartolina per i nostri concittadini e per i visitatori".

Laura Lucente