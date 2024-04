Viaggio in mensa, faccia a faccia con Dora e Maria

Qual è il vostro compito nella mensa scolastica? "Lo sporzionamento". Dove vi approvvigionate? "Il cibo è a km zero e tutto bio". Quante persone lavorano nella preparazione e distribuzione? "Quindici tra cuoche e sporzionatrici per i plessi di Badicorte, Cesa, Lucignano e Marciano". Mediamente quanti pasti servite al giorno? "Tra i 400 e i 500". Secondo voi quanti kg di cibo vengono sprecati a ogni pasto nella nostra scuola? "Dipende dalle giornate e dal menù, dai 5 ai 10 kg". C’è una pietanza che avanza e viene sprecata più delle altre? "Sì, il pesce. Si butta tutto perché i ragazzi non lo mangiano, ma è importante e non andrebbe sostituito". Il cibo intero non consumato (frutta o dessert) viene riusato? "No, va buttato per gli sbalzi termici subiti e perché qui non c’è un frigo dove conservarlo. In cucina i contenitori devono tornare vuoti e puliti". Come potremmo ridurre o evitare lo spreco? "Ognuno dovrebbe mangiare la grammatura prevista per pasta, secondo e contorno, senza ripasso". Distribuire i pasti come al self-service, potrebbe aiutare a ridurre lo spreco? "Non penso. Suggerirei di scambiarsi il cibo tra compagni, se rimane intatto nel piatto, anziché chiedere il ripasso. Avete mai pensato di darci dei contenitori, tipo doggy bag per portare a casa il cibo avanzato? "No, perché è vietato dalle norme Haccp. Secondo voi potrebbe essere utile un questionario sul gradimento del servizio mensa? "Sì, per chiarire equivoci e ridurre lo spreco".