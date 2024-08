Viadotto di Rassina senza pace. Gravi violazioni sulla sicurezza. Blitz dei carabinieri: tre denunce

di Fabrizio Paladino

Ancora il viadotto di Rassina nell’occhio del ciclone non solo per le polemiche a causa dei lavori infiniti ma ore pure per il blitz dei carabinieri che hanno riscontrato gravi violazioni sulla sicurezza. Giovedì mattina i militari della Compagnia di Bibbiena supportati da personale specializzato del Comando carabinieri Tutela del Lavoro- Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Arezzo hanno condotto un’attività ispettiva al cantiere stradale situato lungo la Strada Regionale 71, in località Rassina .

A seguito delle verifiche effettuate, è stato denunciato in stato di libertà l’amministratore unico di una società che si occupa dell’opera per violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Tra le irregolarità riscontrate, la mancata nomina del preposto, l’omessa redazione del piano operativo di sicurezza e altre gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

Contestualmente, è stata comminata una sanzione di 2500 euro all’amministratore di una seconda azienda per non aver verificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio.

I lavori sul viadotto di Rassina nelle scorse settimane sono finiti nel mirito anche di Confcommercio e Confartigianato che hanno lanciano un grido di allarme: code insostenibili nel fine settimana e nei giorni di punta delle vacanze insieme all’appello alle autorità per il completamento dell’opera in tempi celeri.

Per mesi in Casentino sono andati avanti i forti disagi che stanno colpendo la comunità e l’economia locale a causa dei lavori di manutenzione straordinaria sul viadotto di Rassina.

Intanto proseguono i lavori del lotto 1 della variante alla Sr 71 nel tratto tra Subbiano nord e Calbenzano. Per permettere di eseguire una parte degli scavi previsti, a partire da lunedì 2 settembre sarà necessario istituire un senso unico alternato tra il km 164+600 e il km 164+850.

La limitazione è necessaria sia per eseguire gli scavi in sicurezza, sia per evitare che frammenti di terra e roccia possano occupare la sede stradale o investire veicoli in transito. Il senso unico, che avrà una lunghezza di 250 metri sarà mantenuto il tempo strettamente necessario per eseguire le operazioni previste.