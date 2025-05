Chiude oggi con uno sguardo al futuro l’edizione 2025 di Oroarezzo, manifestazione di riferimento per il settore orafo, che per quattro giorni ha trasformato Arezzo in un polo internazionale di business e networking. A chiudere simbolicamente la fiera, questa mattina, sarà la cerimonia di consegna delle Borse di Studio agli studenti del Master in "Storia, Design e Marketing del Gioiello", promossa dall’Università di Siena in collaborazione con la Camera di commercio e la Consulta Orafa di Arezzo, unisce formazione universitaria e tessuto imprenditoriale locale, proiettando i giovani verso le professioni dell’oro.

Il Master si svolge nel campus universitario di Arezzo, cuore pulsante del più grande distretto orafo d’Europa. Nato dalla collaborazione tra università e imprese del territorio, il corso post laurea rappresenta un esempio virtuoso di integrazione tra alta formazione accademica e mondo produttivo. In un settore in continua evoluzione, che richiede competenze sempre più ampie e trasversali, il Master risponde alla necessità delle aziende di formare professionisti in grado di coniugare creatività, cultura e strategie di mercato.

Il percorso didattico abbraccia infatti storia del gioiello, design, comunicazione e marketing, fornendo agli studenti gli strumenti per inserirsi in modo competitivo in un comparto complesso e in trasformazione. Altamente professionalizzante e riconosciuto a livello internazionale, il Master vanta un tasso di occupazione dell’80% tra i suoi diplomati, molti dei quali oggi operano con successo sia in aziende di produzione sia nella libera professione.