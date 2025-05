Scatta la stagione dei dehors. Il centro diventa pedonale

Con l’arrivo della bella stagione, Arezzo si prepara a vivere nuovamente i suoi spazi urbani con un rinnovato spirito di socialità e apertura. A partire dal prossimo fine settimana, e fino a metà settembre, fatta eccezione per i weekend del 20-21 giugno e del 5-6 settembre in concomitanza con le due edizioni della Giostra del Saracino, torna la pedonalizzazione serale del centro storico. Questo provvedimento, ormai da anni, segna l’inizio ufficiale della stagione estiva cittadina e contribuisce a rendere il cuore della città più vivace, sicuro e, soprattutto, a misura di cittadino. Ogni venerdì e sabato, dalle ore 19 alle 24, una vasta area del centro storico sarà interdetta al traffico. Le strade, solitamente percorse da automobili e mezzi pubblici, si trasformeranno in una grande zona pedonale dove i residenti, i turisti e i visitatori potranno godere di una passeggiata tranquilla, senza il rumore del traffico e l’inquinamento atmosferico.

L’iniziativa permette a bar, ristoranti e attività artigianali del settore alimentare di allestire i propri dehors all’aperto, creando uno spazio accogliente dove è possibile socializzare, gustare un aperitivo o cenare sotto le stelle. Le strade coinvolte dal provvedimento saranno quelle principali del centro. In particolare, l’asse che va da via Roma a via Crispi, passando per via Margaritone, sarà pedonalizzato, così come via San Lorentino (tra via Garibaldi e via Leone Leoni), via Guido Monaco (tra l’accesso Ztl e piazza San Francesco) e via Cavour (tra piazza San Francesco e via Isidoro del Lungo).

Anche alcune aree di piaggia di Murello e le intersezioni di via Garibaldi subiranno modifiche alla viabilità. In via Guido Monaco, sarà possibile invertire il senso di marcia, sfruttando la viabilità interna al parcheggio delle poste. La pedonalizzazione non è solo un’opportunità per vivere più serenamente il centro storico, ma rappresenta anche una strategia per promuovere il commercio locale, sostenere le piccole e medie imprese e incentivare una mobilità più lenta e sostenibile. A fare da sfondo a questa iniziativa c’è la volontà dell’Amministrazione comunale di rendere il centro di Arezzo un luogo più vivibile, dove i cittadini possano godere di spazi pubblici ben curati e sicuri, e dove il turismo possa apprezzare la bellezza della città in un’atmosfera più rilassata.

Ga.P.