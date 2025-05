A San Giovanni il Mercato Europeo. Cambia la viabilità

Arezzo, 13 maggio 2025 – Per consentire il regolare svolgimento della 20° edizione del Mercato Europeo, in programma a San Giovanni da giovedì 15 maggio fino a domenica 18 maggio il Comune di San Giovanni ha predisposto alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta in prossimità dell’area della manifestazione. A partire dalle ore 6 di giovedì 15 maggio fino alle ore 6 di lunedì 19 maggio, sarà interdetto il transito e la sosta su Viale Diaz, nel tratto compreso tra Corso Italia e la Strada Regionale 69. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli funzionali all’organizzazione dell’evento e a quelli muniti di regolare autorizzazione. In quest’ultimo caso, i mezzi potranno circolare soltanto nella fascia oraria compresa tra l’1 e le 9 del mattino, esclusivamente per raggiungere resedi privati o garage, effettuando eventuali operazioni di carico e scarico nel tempo strettamente necessario.

Per agevolare lo svolgimento dell’iniziativa, anche in altre zone limitrofe saranno in vigore misure straordinarie: in Lungarno Risorgimento, nel tratto tra via Vittorio Veneto e via 3 Novembre (lato edifici), e in via Vittorio Veneto, tra i civici 20 e 11 (lato Borro della Madonna), sarà vietata la sosta dalle 6 del 15 maggio alle 6 del 19 maggio, fatta eccezione per i mezzi degli operatori commerciali partecipanti al Mercato. Sempre per agevolare la mobilità dei residenti autorizzati, dalle ore 9 di giovedì 15 maggio fino alle 19,30 di sabato 17 maggio, coloro che sono in possesso di permesso di transito per la ZTL di viale Diaz potranno sostare gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento di via Vittorio Veneto, via 3 Novembre, via Martiri della Libertà, via della Costituzione e via 2 Giugno, purché espongano sul cruscotto il contrassegno in corso di validità. Ulteriori limitazioni al traffico veicolare sono previste in via Giovanni da San Giovanni, nel tratto tra via Veneto e viale Diaz, dove sarà istituito il divieto di transito nei giorni 15, 16 e 18 maggio dalle 17 alle 01 del giorno successivo, e sabato 17 maggio dalle 10 all’1 del giorno successivo.

In via Vittorio Veneto, nei momenti di maggiore afflusso, sarà attivata la direzione obbligatoria diritto all’intersezione con via Giovanni da San Giovanni per facilitare il deflusso dei pedoni e garantire la sicurezza. In particolare, sabato 17 e domenica 18 maggio, dalle ore 10 alle 24 (o in qualunque altro momento ritenuto necessario dal Comando di Polizia Municipale in relazione all'affluenza), saranno adottate specifiche deviazioni: in via Vittorio Veneto sarà obbligatorio proseguire diritto o svoltare a sinistra all’intersezione con Corso Italia; in via Martiri della Libertà sarà obbligatoria la svolta a destra verso Corso Italia; in via Lavagnini sarà istituita la svolta obbligatoria a sinistra verso via Martiri della Libertà; in via Vittorio Veneto la direzione obbligatoria diritto sinistra all’intersezione con corso Italia. Inoltre, sempre domenica, in Corso Italia sarà attivato il senso unico di marcia con direzione Firenze-Arezzo, nel tratto compreso tra via Suor Eleonora Gori e via Veneto, qualora le condizioni lo richiedano.

Al fine di tutelare ulteriormente la sicurezza pubblica durante lo svolgimento della manifestazione, un’ordinanza sindacale ha introdotto anche limitazioni alla vendita e al consumo di bevande in contenitori non sicuri. Dal 15 al 18 maggio, e comunque per tutta la durata dell’evento, sarà vietata la vendita, la somministrazione e l’introduzione di alimenti e bevande in contenitori di vetro o lattine nell’area di viale Diaz. È consentita la vendita per asporto di bottiglie in vetro solo se contenute in confezioni rigide, come cartoni o materiali analoghi. Infine, per agevolare la sosta dei visitatori, si consiglia di utilizzare i parcheggi a pagamento presenti nelle vie limitrofe: via Vittorio Veneto, via della Costituzione, via Spartaco Lavagnini, via Martiri della Libertà e via 2 Giugno. È inoltre disponibile un parcheggio a disco orario sempre in via 2 Giugno.