Viabilità. Come cambieranno traffico e sosta

Scattano da lunedì alcune variazioni al traffico e alla sosta: fino al giorno successivo la rimozione in ambo i lati di via della Minerva. Fino a venerdì 6 , dalle 8,30 alle 17,30 senso unico alternato di via Righi e nel tratto di via Romea che va dall’incrocio con la S.P. 21 al depuratore e lungo la stessa strada provinciale. Attenzione anche alla chiusura al transito dell’accesso alla via Romea. Continuano i lavori tra via Pitagora, via Carlo Forlanini e via Enrico Fermi fino a mercoledì 11 dicembre.